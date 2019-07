10 consigli per migliorare le foto delle vacanze e diventare il re di Instagram

Le foto delle vostre vacanze sono sempre uguali? Seguite la nostra guida in cui vi sveliamo alcuni trucchi su come scattare foto migliori durante i vostri viaggi.

In questo articolo ci concentreremo sull'esperienza fotografica degli smartphone, ma naturalmente la maggior parte dei consigli vale anche per le fotocamere professionali.

Scorciatoie:

Regola dei terzi e rapporto aureo

Volete fotografare un bel soggetto ma non avete idea di come allineare la macchina fotografica? La regola dei terzi e il rapporto aureo arrivano in vostro soccorso. Nel primo caso, l'immagine è divisa in tre riquadri orizzontali e verticali. In questo modo sarà più semplice scattare una foto corretta, precisa e con le parti più importanti in evidenza.

Sia la persona che l'orizzonte sono perfettamente allineati alla griglia. / © AndroidPIT

La sezione aurea funziona in maniera molto simile, ma in questo caso le linee sono spostate un po' più verso il centro dell'immagine. Mentre le foto scattate secondo la regola dei terzi appaiono un po' più emozionanti, la sezione aurea crea un effetto più armonioso.

La stragrande maggioranza delle applicazioni fotocamera permette di attivare queste opzioni dalle loro impostazioni.

La maggior parte delle applicazioni fotocamera degli smartphone sono in grado di visualizzare diversi tipi di griglie. / © AndroidPIT

Naturalmente, queste regole non sono incastonate nella pietra: anche le foto particolarmente simmetriche, come quelle contenenti riflessi, possono sviluppare un fascino particolare.

Primo piano e sfondo

"Il primo piano rende l'immagine sana" è una delle tanti frasi usate in fotografia. Dopotutto, un primo piano nell'immagine offre allo spettatore maggiore dettaglio. Provate a tenere qualche filo d'erba davanti all'obiettivo o mettere qualche pietra tagliente in primo piano durante i vostri scatti.

Le immagini ottengono una storia supplementare attraverso il primo piano. / © AndroidPIT

Gestione della linea e profondità

Oltre al gioco con il primo piano e lo sfondo è anche possibile utilizzare le linee per creare profondità nella vostra foto. Cercate le linee che portano dal primo piano in profondità e lasciatele scorrere attraverso la vostra foto. Questo darà automaticamente una certa tensione e dinamismo.

Le linee che corrono in profondità rendono le foto più interessanti. / © AndroidPIT

Luce e ombra

Presumibilmente non c'è quasi nessun altro elemento centrale della fotografia come la luce. È quasi impossibile ridurre l'intero tema a tre paragrafi, ma ometterlo non è un'opzione, quindi suddividiamo il tema della luce in due proprietà: direzione e qualità.

La qualità della luce viene descritta come dura o morbida e dipende dalle dimensioni della sorgente luminosa. Il sole è una sorgente estremamente piccola e fornisce luce e ombre dure. Le forme sono elaborate in modo molto chiaro, il che di solito non è molto lusinghiero con i ritratti.

A sinistra: luce all'ora di pranzo; a destra: luce soffusa poco prima del tramonto. / © AndroidPIT

Anche la luce del sole può diventare morbida, in particolare attraverso i riflessi. Ad esempio, se una persona è all'ombra e il sole illumina passivamente una parete bianca della casa, le ombre saranno molto morbide. Lo stesso vale la sera e la mattina durante l'ora prima del tramonto o dopo l'alba. Qui la luce del sole viaggia molto più lontano attraverso l'atmosfera ed è quindi molto morbida.

Anche la direzione della luce ha una grande influenza sull'effetto immagine: se la luce proviene direttamente dalla fotocamera, si otterranno pochi contrasti. Con la luce laterale, invece, si è in grado di catturare un effetto più plastico e ad alto contrasto.

Grandangolo / zoom: prendetevi la libertà di usarli

Quasi tutti i moderni smartphone hanno a loro disposizione una configurazione completa di obiettivi ultra grandangolari e teleobiettivi. Scoprite le diverse impostazioni e guardate i soggetti più da vicino, soprattutto se la qualità dell'immagine ai diversi livelli di zoom corrisponde alle vostre aspettative. State però attenti allo zoom digitale: una volta che entrerà in azione, le immagini non saranno più così belle.

Fate attenzione allo zoom digitale. Al massimo ingrandimento dato dall'app fotocamera, i dettagli diventano abbastanza fangosi. / © AndroidPIT

Oltre agli ovvi scopi del grandangolo e del teleobiettivo, vorremmo darvi un consiglio: fotografate i ritratti sempre con lo zoom. Questo infatti tende ad attenuare l'effetto "fish-eye".

Conoscere l'app della fotocamera

Oltre all'hardware, l'app fotocamera merita di essere osservata più da vicino. Ci sono spesso innumerevoli modalità di scatto interessanti, ad esempio per fotografare fuochi d'artificio, cascate, cibo e così via. Soprattutto negli ultimi due anni, la qualità di questi filtri è notevolmente migliorata, quindi vale la pena di sperimentare.

#nofilter: con le varie modalità HDR e AI, gli attuali algoritmi funzionano in modo sorprendente. / © AndroidPIT

Spesso è anche possibile trovare utili impostazioni per il funzionamento dell'applicazione fotocamera. Nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare i pulsanti del volume come pulsante di scatto.

Applicazioni speciali: Pixaloop, FaceApp & Co.

Oltre alle applicazioni più classiche, come Instagram e Snapchat, ne esistono molte altre con le quali è possibile modificare le foto in modo efficace. Naturalmente, prima di fiondarvi a scaricare un'app, informatevi su che tipo di dati raccolgono leggendo articoli autorevoli o testimonianze.

Con Pixaloop e altre app si ottengono incredibili effetti di animazione. / © AndroidPIT

Provate applicazioni come PixaMotion o Pixaloop per animare i vostri scatti.

Dove e, soprattutto, quando?

Per foto particolarmente spettacolari, vale la pena fare un po' di pianificazione. Infatti, sia il dove che il quando fanno la differenza. Come ho detto poco prima, è possibile ottenere una luce migliore nell'ora d'oro dopo l'alba o prima del tramonto.

Se viaggiate in aereo, date un'occhiata alla rotta di volo utilizzando servizi come Flightradar24. In questo modo saprete cosa potrete fissare dal vostro finestrino.

Coloro che volano oltre le Isole Eolie farebbero bene a scegliere il lato sinistro dell'aereo. / Screenshot flightradar24 di AndroidPIT

Ricerca dei dettagli

Avrete visto tantissime volte scatti di Praga, Barcellona o Rio de Janeiro, ma spesso sono i piccoli dettagli a raccontare delle storie. Sarebbe bene esplorare nuovi luoghi cercando curiosità o cose interessanti che dicono qualcosa di concreto sul Paese che si sta visitando.

Tutti conoscono la Ha Long Bay, ma non tutti ricordano le onnipresenti sedie di plastica a misura di bambino su cui grandi e piccini mangiano per strada. Non so ancora chi sia Klaus Nickel e perché il suo sistema abbia bisogno di un arresto di emergenza. / © AndroidPIT

Pulire le lenti, sempre

Ultimo, ma non ultimo: non importa cosa fotografate o dove, abituatevi a pulire l'obiettivo o gli obiettivi della vostra macchina fotografica prima di ogni foto. Un'impronta digitale sul vetro rovinerà per sempre lo scatto, poiché le fonti di luce proiettano degli aloni sull'immagine. Per la pulizia delle lenti non avete bisogno di particolari prodotti: anche la vostra maglietta è sufficiente. La foto precedente in cui sono seduto nella sedia di plastica mostra i segni di una lente sporca. Date uno sguardo al debole luccichio sul bordo superiore dell'immagine.

Siete particolarmente orgogliosi delle foto che avete scattato durante le vostre vacanze?