10 milioni di utenti Samsung vittime di una falsa applicazione per l'aggiornamento del firmware

Dopo lo scandalo Galaxy Fold, la cui data di arrivo non è ancora nota, e la sua recente apparizione nei media per la presunta frode riguardo la resistenza all'acqua dei suoi smartphone Galaxy, i sudcoreani sono i protagonisti di un'altra cattiva notizia. Questa volta il problema non è realmente suo. Una falsa applicazione che promette aggiornamenti del firmware e del sistema operativo ha truffato più di 10 milioni di utenti Samsung.

"Samsung Update" è il nome dell'applicazione che ha di fatto reindirizzato i proprietari di smartphone sudcoreani verso un sito web infestato dalla pubblicità, dove sono stati addebitati anche per il download del firmware. Lo raccontano i nostri colleghi di ZDNet, che raccolgono anche le dichiarazioni di Aleksejs Kuprins, un analista di malware del CSIS Security Group. "Ho contattato il Google Play Store e gli ho chiesto di prendere in considerazione la possibilità di rimuovere questa applicazione", ha detto ai media.

Non pensate nemmeno a scaricare questa applicazione. / © Google Play Store

L'applicazione offre aggiornamenti Samsung gratuiti e a pagamento. I download gratuiti, secondo Kuprins, avevano una velocità di download limitata a 56Kbps e finiscono per esaurirsi, portando gli utenti in un vicolo cieco dove vengono chiesti loro 34,99 dollari per acquistare il pacchetto premium annuale per scaricare qualsiasi file.

Finora, nonostante la richiesta, il Google Play Store non ha ritirato l'applicazione, nonostante vado contro anche alle regole dell'app store di Google, in quanto utilizza il proprio sistema di pagamento e non il Play Store ufficiale.

Anche se "Samsung Update" non è un malware, è un'applicazione completamente fraudolenta che truffa chiunque la scarichi. Ha già colpito molti proprietari di Samsung approfittando di utenti non esperti che cercano di avere il proprio smartphone aggiornato senza doversi preoccupare di altro.

Anche voi siete stati truffati da quest'app?