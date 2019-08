Ecco in che modo Google si prende gioco di noi

1. Conoscete il significato di ricorsivo? Cercatelo subito!

Siamo sempre di fretta, tanto che la maggior parte delle volte in cui cerchiamo qualcosa su Google lo scriviamo sbagliato! Fortunatamente entra in gioco il "Forse cercavi: ... ", una funzione che ci prende spudoratamente in giro se cerchiamo la parola ricorsivo, restituendo un "Forse cercavi: ricorsivo".

Ci cliccate sopra e si riapre la ricerca di "ricorsivo" con tanto di suggerimento "Forse cercavi: ricorsivo" che se lo clicchiamo... avete capito insomma. Se volete anche voi entrare nel loop infinito, non dovete fare altro che digitare la parola Ricorsivo sul motore di ricerca.

Conoscete il significato della parola ricorsivo? / © AndroidPIT

2. Come ve la cavate con gli anagrammi?

Se siete riusciti ad uscirne indenni (provate a ripeterlo per 3 volte) vi offro subito quest'altra chicca del simpatico suggeritore di Google. Quando proverete a cercare la parola anagramma, spunterà il beffardo "Forse cercavi: arma magna".

Google non riesce a proprio a tenere a bada il suo senso dell'umorismo e vuole a tutti i costi mostrarci le sue doti linguistiche facendo l'anagramma di anagramma (sì, ho già provato ed è corretto). Se non crede a quanto detto, provate voi stessi!

Una presa per i fondelli bella e buona! / © AndroidPIT

3. Quante corna ha un unicorno?

La risposta sembra semplice... ed infatti lo è! Se volete fare qualche calcolo più complesso, provate a scriverlo su Google: si aprirà una calcolatrice con il risultato e la possibilità di continuare cliccando i suoi tasti virtuali.

La cosa divertente però è che se poniamo a Google la domanda in inglese "the number of horns on a unicorn", si aprirà l'interfaccia della calcolatrice che ci darà la risposta, ovviamente corretta. Se volete verificare di aver risposto correttamente alla domanda, seguite questo link.

Davvero non sapete quante corna abbia un unicorno? Tranquilli, vi aiuta Google! / © AndroidPIT

4. La risposta alla vita, all'universo ed a tutto quanto

Qui, invece, la risposta non sembra per nulla facile... sbagliato! L'incredibile calcolatrice di Google dalle mille risorse ha la risposta. Volete capire il senso del numero visualizzato nella calcolatrice? Si tratta di un riferimento al romanzo The Hitchhiker's Guide to the Galaxy scritto da Douglas Adams, dove gli uomini si mettono sotto per dare vita ad un computer gigantesco in modo da ottenere la risposta alla domanda che tanto gli affligge: Qual è la risposta al mistero della vita, dell’universo e tutte le cose?

Per conoscere la risposta non dovete fare altro che leggervi il libro e sfruttare questo trucco sul motore di ricerca di Google, ma ricordatevi di digitare il questito in inglese ("the answer to life, the universe, and everything").

Se non avete ancora letto questo romanzo, fatelo subito! / © AndroidPIT

5. Avete provato a cercare Doge meme su YouTube?

L'Easter Egg che vi presentiamo ora è stato inserito all'interno di YouTube. Se provate a cercare doge meme il carattere usato nella pagina diventa il Comic Sans e acquista dei colori pastello. Provate voi stessi aprendo questo link.

YouTube super colorato! / © AndroidPIT

6. Tilt, una prova di equilibrio

Passiamo ad un trucchetto che vi lascerà di stucco. Scrivendo Tilt nella barra di ricerca Google e cliccando sul primo link visualizzato (Google Tilt(Askew) - do a tilt) la pagina verrà inclinata leggermente a destra, come se gli avessero dato un colpo. L'angolatura è mantenuta anche se ci spostiamo nelle altre sezioni di ricerca Google! Provatelo subito, ma solo se non soffrite di mal di mare!

Scrivete Tilt sulla barra di ricerca e... arriva il mal di mare!/ © AndroidPIT

7. Allacciate le cinture e Do a barrel roll

Letteralmente significa: "Fare un barrel roll", ma cos'è un barrel roll? È una manovra aerea in cui un velivolo effettua una rotazione completa su se stesso. Ed è proprio questo che farà la vostra pagina Google dopo aver scritto questa frase nella barra di ricerca. Se soffrite il mal di mare, o meglio, d'aereo, evitate di aprire questo link.

16 secondi di delirio barrel roll...