"1000GB di Internet gratis"? No, è solo la nuova truffa WhatsApp

ESET, nota società di sicurezza informatica, ha osservato in un comunicato ufficiale che alcuni dei suoi ricercatori in America Latina hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp in cui i truffatori scrivono "WhatsApp sta regalando 1000GB di Internet per celebrare il suo anniversario". È inutile che vi dica che il link che è possibile trovare nel messaggio non è assolutamente un dominio ufficiale di WhatsApp, ma, al contrario, vi reindirizzerà ad una pagina che ospita un sondaggio.

Mentre risponderete al questionario, il sito vi invita a condividere l'offerta con almeno altre 30 persone, altrimenti non sarete idonei ad ottenere la "grande ricompensa". Si tratta del classico metodo utilizzato in questi casi per aumentare la portata della truffa, aggiunge ESET.

Questa è la pagina del sondaggio. / © ESET

Anche se chi ha ideato la truffa non fa installare alcun malware sul dispositivo della vittima, guadagna comunque dei soldi utilizzando annunci pubblicitari creati ad-hoc per generare clic fraudolenti e involontari. ESET avvisa che il dominio utilizzato nella truffa è collegato ad un gran numero di truffe online.

Questa non è la prima e ultima truffa WhatsApp di cui sentiamo parlare. Proprio da poco abbiamo discusso di un altro tentativo da parte di alcuni "scammers" che sfruttavano Vodafone.

Riuscite sempre ad evitare questo genere di "offerte"?