5 app da scaricare questa settimana

Il Play Store è pieno di applicazioni di ogni tipo e spesso è difficile trovare quelle che vale davvero la pena scaricare. La nostra community e i nostri editori sono orgogliosi di offrirvi la selezione delle nuove app e giochi spuntati questa settimana sul Play Store.

Aso Attualmente disponibile in anteprima, Aso è una nuova applicazione Android che permette di creare animazioni, condividerle con la community e remixare quelle degli utenti. L'app è molto facile da usare e offre diverse feature. Il suo sviluppatore propone anche una modalità dark e non richiede alcuna autorizzazione (è richiesto solo l'accesso alla memoria per esportare le animazioni). Tra i vantaggi poi l'app è gratuita e non mostra (per il momento) alcuna pubblicità.

Versione app: 0.4.28

Dimensione: 26,13 MB

Compatibilità : Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuitoa È possibile scaricare questa applicazione sul Play Store seguendo questo link. Idle Food Truck Tycoon Se avete sempre sognato di aprire il vostro Food Truck ma non avete mai osato farlo, questo gioco riuscirà ad intrattenervi. È necessario costruire il proprio impero partendo da zero. Naturalmente l'obiettivo è quello di offrire il maggior numero possibile di cucine diverse e di sfidare gli avversari in tornei culinari. Il gioco è abbastanza divertente e non è necessario effettuare pagamenti in-app per procedere.

Versione app: 1.8

Dimensione: 62 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app È possibile scaricare questo gioco dal Play Store. Gears POP! Gears POP è il risultato della fusione di Gears of War e Funko Pop! Consiste in un gioco simile a Clash Royale con battaglie multiplayer esplosive nell'universo Gear dove dovrete creare la vostra squadra e allenarla per la vittoria. Se siete fan di Gears of War il gioco fa senza dubbio al caso vostro ma sappiate che, se in un primo momento è piuttosto facile progredire, il compito diventa un po' più complicato successivamente. Tenete la vostra carta di credito a portata di mano.

Versione app: 1.1

Dimensione: 2,3 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app È possibile scaricare questo gioco dal Play Store. Night Vision / ToF Viewer Night Vision / ToF Viewer è un'applicazione gratuita che utilizza il sensore ToF (Time of Flight) del vostro smartphone. Consente di visualizzare le informazioni lette dal sensore (profondità compresa). Il risultato è molto interessante e dà un'idea delle capacità dei sensori ToF che sempre più spesso appaiono sui moderni smartphone di fascia alta. Purtroppo questa applicazione è disponibile solo su alcuni smartphone (Huawei Mate 20 Pro, P30 Pro, Honor View20 sono alcuni di questi).