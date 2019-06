5 nuove app da provare assolutamente questa settimana

Ancora una volta, come da tradizione sul nostro sito, siamo qui riuniti per presentarvi una nuova lista di applicazioni e giochi rilasciati questa settimana sul Google Play Store. Come sempre, la selezione è stata preparata con cura dai nostri editori e dalla nostra community. In breve, senza ulteriori indugi, ecco 5 nuove app che meritano assolutamente di essere provate questa settimana.

Questa applicazione sta finalmente arrivando su Android, ma purtroppo non si tratta ancora della versione finale, quindi è probabile riscontrare dei bug. Si immerge in un ambiente ghiacciato in cui è necessario gestire la costruzione di edifici e oggetti per espandere la vostra colonia. La grafica è molto buona e il gioco piacerà molto probabilmente a tutti.

Versione testata: 1.1

Dimensione: 140 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuito per i primi 7 giorni. Acquisti in-app presenti all'interno.

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store a questo link.

Disqus (app non ufficiale)

Probabilmente conoscerete già la piattaforma commenti utilizzata da moltissimi siti web. Non si tratta dell'applicazione ufficiale, ma permette comunque di accedere a commenti, articoli, etc. Lo sviluppatore è in attesa di feedback, quindi non esitate a segnalare bug e suggerimenti.

Puoi trovare il tuo spazio e scoprirne di nuovi. / © AndroidPIT

Versione testata: Community Release 4

Dimensione: 5,2 MB

Compatibilità: Android 5.1 o superiore

Prezzo: gratuita

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

Geometry: Square Birds

Per quanto possa sembrare strano, questo gioco è molto carino. Dovrete vestire i panni di un insolito uccello quadrato che deve raccogliere vermi per nutrire i propri figli. Dovrete quindi controllare l'animale dicendogli di andare a destra, sinistra, su o giù, per permettergli di recuperare il cibo e tornare al nido evitando le trappole.