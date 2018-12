5 app che vale la pena di visitare questa settimana

Il Play Store è pieno di applicazioni che hanno solo bisogno di essere scoperte. Poiché non è necessariamente facile trovare perle rare, vi offriamo regolarmente quelle che si distinguono un po' dalla folla. Ecco 5 applicazioni che i nostri editor e la nostra community hanno trovato per voi. 3 applicazioni a pagamento per le quali vale la pena spendere

Le migliori app Android del 2018 da provare subito

9132 Voti Oops! Sembra che qualcosa sia andato storto. Aggiornare potrebbe aiutare Quiz delle Bandiere e Capitali del Mondo Questa applicazione è molto semplice, può essere considerata come un gioco o come un'applicazione educativa. Il titolo spiega il concetto: si osservano le bandiere e si deve determinare da dove provengono. È possibile anche sfidare degli avversari online in tempo reale per mettere alla prova la propria memoria ed i propri riflessi.

Versione App: 1.8.3

Dimensione applicazione: 24MB

Compatibilità dell'applicazione: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuito È possibile scaricare questo gioco dal Play Store seguendo questo link. TYDR - Track Your Daily Routine Questa applicazione proviene direttamente dall'Università Tecnica (TU) di Berlino. È stata sviluppata nell'ambito di un progetto di ricerca e ha un'utilità pratica: informa l'utente sull'uso che fa del proprio smartphone. Quanto tempo ci dedicate? Quanti selfie catturate al giorno? Qual è il vostro tipo di personalità? L'applicazione analizza il vostro comportamento e prepara una risposta. Ricordatevi anche di compilare i questionari, la TU ve ne sarà grata. Molto meno estroverso della media è vero, ma più nevrotico?! / © ANDROIDPIT Versione per app: 6.0.0

Dimensione app: 6,1MB

Compatibilità dell'applicazione: Android 5.0 o superiore

prezzo: gratuito È possibile scaricare quest'app dal Play Store seguendo questo link. Star Trek: Fleet Command Avviso ai fan di Star Trek: un nuovo gioco è arrivato il 29 novembre sul Play Store. È un gioco di ruolo che mescola strategia e combattimento nell'universo di Star Trek. Dal confronto, al reclutamento, alla costruzione: avrete abbastanza da fare! Le recensioni sono generalmente molto positive ma alcuni puristi del franchising sono delusi.

Versione per app: 0.543.8403

Dimensione app: 110MB

Compatibilità dell'applicazione: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuito con acquisti in-app È possibile scaricare questo gioco dal Play Store seguendo questo link. Storysign I bambini con perdita uditiva hanno problemi ad imparare a leggere. Huawei ha creato l'applicazione Storysign per promuovere l'apprendimento: l'applicazione non solo offre il libro "Where is Spot, my little dog", ma traduce istantaneamente i libri in linguaggio dei segni utilizzando il potere dell'Intelligenza Artificiale.