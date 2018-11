5 nuove app che dovreste assolutamente provare

Ci ritroviamo ancora una volta, come ogni settimana, con la nostra selezione delle migliori applicazioni e giochi della settimana. Speriamo che vi aiuti a fare interessanti scoperte, cosa purtroppo non sempre facile sul Play Store. Come sempre, ringraziamo la community per questa selezione. Quindi, ecco a voi le nostre 5 applicazioni della settimana.

RDR2: Companion

Difficile in questa parte dell'anno rimanere indifferenti all'entusiasmo creato dal nuovo gioco Red Dead Redemption 2. La sua app Companion è stata lanciata su Android. Con questa applicazione, Rockstar offre la possibilità ai suoi giocatori di connettere i loro smartphone alla PlayStation 4 o Xbox One durante le loro sessioni di gioco. L'app propone una mappa interattiva in tempo reale per aiutarvi a esplorare e scoprire il mondo di gioco. Potrete anche consultare il diario, il manuale di gioco completo e una guida strategica che vi fornirà le informazioni su tutti gli aspetti della storia. In pratica, l'applicazione ideale per tutti i giocatori.

RDR2: Companion è l'applicazione ufficiale di Red Dead Redemption 2. / © AndroidPIT

Versione dell'app: 1.0.0

Dimensioni dell'app: 193 MB

Compatibilità dell'app: Android 6.0 o superiore

Prezzo: completamente gratuita

MARVEL Battle Lines

Creato da Nexon, MARVEL Battle Lines si presenta come un gioco di carte. La trama? "Il Cubo cosmico è stato distrutto, gettando l'universo MARVEL nel caos totale! Ora dovrete unire le vostre forze con quelle di supereroi e supercattivi, tra cui gli Avengers, i Guardiani della Galassia e persino Spider-Man, per ritrovare i frammenti e salvare l'universo."

In pratica, potrete collezionare più di 200 carte dei vostri eroi Marvel. Vi basterà comporre deck da 12 carte (carte di personaggi e abilità) e combinare le vostre carte in maniera intelligente per non lasciare alcuna speranza ai vostri avversari. Cosa apprezzabile: è presente anche una modalità storia.