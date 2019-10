5 nuove app da provare questa settimana

Anche questa settimana vi offriamo la nostra selezione di 5 nuove applicazioni comparse questa settimana nel Play Store. Pronti a scaricarle?

Threads da Instagram Sviluppato da Instagram, Threads è la nuova applicazione per il social network dedicato agli amanti delle foto. L'app, disponibile gratuitamente al download, consente di inviare messaggi, foto, video e storie tra i tuoi contatti in modo rapido. Threads, che si ispira a Snapchat, dà anche l'opportunità di condividere uno status. La nuova applicazione Instagram che vuole competere con Snapchat. / AndroidPIT Versione app: 113.0.0.0.0.0.44.122

Dimensione: 32,7 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita È possibile scaricare Threads for Instagram dal Play Store. Mini Army Come suggerisce il nome, Mini Army è un gioco di combattimento in cui si devono affrontare una ventina di avversari su un campo di battaglia per primeggiare con il proprio esercito. Il gioco offre una scelta tra diverse unità di combattimento per perfezionare le tattiche di combattimento. La grafica è abbastanza bella e il gameplay è piacevole, la critica principale è la presenza degli annunci.

Versione app: 1.0.0.4

Dimensione: 34 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Potete scaricare questo gioco direttamente dal Play Store. Wanna Kicks Se siete fan delle sneaker, Wanna Kicks è assolutamente l'applicazione a cui dovete dare una possibilità. Attualmente disponibile solo in versione beta, permette di provare le sneaker che più vi piacciono con l'aiuto della realtà aumentata. L'app mette a disposizione scariati modelli permettendo di cambiare le colorazioni. Inutile dire, una volta trovato il modello che fa al caso vostro, potrete anche acquistarlo direttametne dall'app! Pronti allo shopping?

Versione app: 1.1.1.15

Dimensione: 42,97 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita Provate Wanna Kicks scaricando l'app dal Play Store. Vestigium: l'impronta dell'elfo Vestigium è un gioco di puzzle in cui è necessario aiutare Qirie e il suo fuoco fatuo ad affrontare un lungo viaggio per raccogliere più fiori di loto magici possibile per poter riportare la pace e disfarsi del misterioso veleno nero che ha avvolto la loro casa. Una storia avvincente e 48 livelli che sfideranno la vostra memoria. Considerata la modalità offline e la qualità del gioco, vale davvero la pena spendere 2,09 euro per provarlo!

Versione app: 1.1

Dimensione: 40 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: 2,09 euro Potete scaricare il gioco dal Play Store. BLOB Live Wallpaper GRATIS BLOB Live Wallpaper non è altro che un'applicazione con uno sfondo animato completamente personalizzabile. Potrete dilettarvi con forme e colori in modo divertente sbloccando le funzioni tramite acquisti in-app. Appositamente studiata per i display OLED, grazie in particolare alla predominanza del colore nero, BLOB Live Wallpaper FREE offre un look originale per il vostro smartphone.