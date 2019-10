5 nuove app da provare questa settimana

Come ogni settimana vi presentiamo la nostra selezione di 5 nuove applicazioni spuntate sul Google Play Store. Afferrate il vostro smartphone e preparatevi al download!

Tactic Master Suggerito da uno dei membri della nostra comunità, Tactic Master è un gioco tattico (l'avevate già intuito dal nome immagino!) in cui dovrete combattere una battaglia di carte in tempo reale, in modalità solitaria. La grafica non è il punto di forza del gioco che però riesce a convincere in termini di strategia. Tactic Master fa parte della selezione di giochi Indie Dev del Google Play ed è scaricabile gratuitamente!

Versione app: 1.0

Dimensione: 48 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app È possibile scaricare questo gioco dal Play Store. Empire: Age of Knights Empire: Age of Knights non è quello che può definirsi un gioco veramente innovativo. Di titoli come questo ve ne sono diversi su Play Store ma Empire: Age of Knights ha il merito di farvi immergere in un'atmosfera amichevole grazie alla dualità di umani/orchi. Il gameplay è semplice, la grafica è piuttosto bella, la personalizzazione del castello è piacevole e non occorre pagare per progredire nel gioco. Un gioco da provare che senza alcun dubbio vi rapirà!

Versione app: 1.0.3255

Dimensione: 47 MB

Compatibilità : Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app È possibile scaricare questo gioco dal Play Store. Duet Display Sviluppato da un team di ex ingegneri Apple, Duet Display trasforma il vostro smartphone, tablet o Chromebook in un display aggiuntivo per Mac e PC. L'applicazione fa molto bene il suo lavoro quando si capisce che sono necessari il cavo e la connessione wifi (ma è possibile condividere il WiFi con lo smartphone). La latenza tattile è molto buona così come la frequenza di aggiornamento. In questo caso non si tratta di un'app a pagamento, per provarla dovrete aprire il vostro portafoglio.

Versione app: 0.1.4.2

Dimensione: 6,7 MB

Compatibilità: Android 7.0 o superiore

Prezzo: a pagamento (10,99 euro) È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store. Bundled Bundled è un'applicazione che vuole aiutarvi con un'organizzazione più intuitiva delle vostre note e appunti. Per farlo utilizzate tag ed etichette colorate che facilitano l'individuazione di diverse categorie, elenchi di attività e promemoria. L'applicazione non è ancora stata rilasciata ufficialmente ma è instabile su alcuni dispositivi (in numero limitato). L'interfaccia può sorprendere ad una prima occhiata ma ci si abitua facilmente. / Bundled Versione app: dipende dal tipo di dispositivo su cui la si installa

Dimensione: 46.03 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuita È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store. ALOL: A Life of Logic Alol A life a Logic è un nuovo gioco di logica davvero divertente. L'obiettivo è quello di riempire una tabella con 0 e 1 seguendo tre semplici regole: non potete inserire 3 numeri identici uno accanto all'altro, ogni riga e colonna deve avere lo stesso numero di 0 e 1, non possono esserci righe o colonne identiche. Disponibile in diverse lingue, tra cui l'italiano, il gioco permette anche di sfidare altre giocatori in tempo reale e di partecipare a tornei globali di logica!