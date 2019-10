5 nuove app da provare questa settimana

Pocketcoach - Anxiety Helper

Vi sentite sotto stress? Avete difficoltà a gestire le vostre emozioni? Provate Pocketcoach - Anxiety Helper. Questa applicazione gratuita è un personal coach che vi sosterrà durante i momenti di ansia. Sotto forma di dialogo, Pocketcoach offre tecniche scientificamente validate e programmi di auto-gestione. L'applicazione offre semplici corsi ed esercizi per esercitarsi per qualche minuto ogni giorno.

Pocketcoach è un'applicazione pratica per imparare a gestire meglio le nostre emozioni. / AndroidPIT

Versione app: 1.0.49

Dimensione: 17 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

Potete scaricare questa applicazione dal Play Store.

Call of Duty: Mobile

Dopo le versioni per PC e console, Call of Duty è finalmente disponibile su smartphone. Per coloro che ancora non lo conosco, è una delle serie di giochi più popolari tra gli FPS. Se la versione mobile non offre una campagna single-player, proporre una modalità multiplayer e controlli che sono ovviamente ottimizzati per lo smartphone.

Ci sono diverse modalità, tra cui la lotta fino all'ultimo sangue e la modalità Battle Royale. Un mix di Black Ops e Modern Warfare. Inoltre, molte carte popolari di giochi sparatutto online come Nuketown o Crash sono giocabili. Insomma, un must per gli appassionati del genere.