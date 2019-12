5 nuove app da provare questa settimana

Black Desert Mobile è un gioco MMO (Multigiocatore Massa Online) apprezzato da tantissimi utenti su PC e console. Ora arriva anche sul Play Store per gli utenti di tutto il mondo (era prima disponibile in Corea e Giappone) con la sua grafica di alto livello che rende al massimo sui dispositivi di fascia alta. Tra i suoi punti forte le opzioni di personalizzazione (scegliete il vostro personaggio e fatelo evolvere) e lo zoom.

Steno è un'applicazione che vi darà una mano ad organizzare i vostri appunti sullo smartphone. Caratterizzato da un design pulito che non lascia spazio a distrazioni, l'app permette di scrivere, modificare o eliminare note in modo rapido e propone una modalità su sfondo scuro (nella versione premium) che oltre a far risaltare gli appunti presi, riduce anche l'affaticamento degli occhi. Steno consente inoltre di organizzare gli appunti per #hashtag, filtri o etichette.

Versione app: 4.1.5

Dimensione: 86 MB

Compatibilità: Android 5.0 e successive

Prezzo: gratuita con acquisti in app

Potete scaricare il gioco dal Play Store.

Editor Message

Editor Message è un'applicazione che da nuova vita ai messaggi di testo. Quest'applicazione, rispetto a quella preinstallata sulla maggior parte dei dispositivi, offre una serie di feature aggiuntive come messaggi che si autodistruggono, chat private, emoji, adesivi, la possibilità di convertire in messaggi vocali quelli di testo ed una serie di originali temi personalizzabili con le vostro foto!

Tante possibilità di personalizzazione! / © AndroidPIT

Versione app: 6.4

Dimensione: 37 MB

Compatibilità: Android 4.1 e successive

Prezzo: gratuita

Potete scaricare l'app dal Play Store.

Master Thief

Per chi di voi ha sempre sognato di intrufolarsi in un museo e portarsi via le più illustri opere d'arte: Monna Lisa di Leonardo da Vinci e L'Urlo di Munch potranno finalmente essere vostro! Si tratta di un gioco semplicissimo, bastano pochi tap per guidare il ladro e scappare via a bordo di un elicottero. Proprio per questo Master Thief può essere considerato un passatempo senza troppe pretese, dalla grafica moderna che viene però interrotto, al concludersi di ogni missione, dagli annunci pubblicitari.

Tutte le più note opere d'arte possono finalmente essere vostre! / © AndroidPIT

Versione app: 0.1

Dimensione: 81 MB

Compatibilità: Android 5.0 e successive

Prezzo: gratuita con acquisti in app

Potete scaricare il gioco dal Play Store.

ANOTHER EDEN

Siete pronti per tuffarvi in un avventuroso viaggio nel tempo e nello spazio? L'obiettivo del gioco è quello di salvare il futuro dalle tenebre. Another Eden è un gioco RPG giapponese che riesce a coinvolgere fin dal primo capitolo grazie alla storia appassionante ed ai combattimenti coinvolgenti. Bella la grafica, il gameplay e la colonna sonora insomma, un RPG con i fiocchi! L'unica pecca? L'assenza della lingua italiana!