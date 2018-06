5 nuove app da provare questa settimana

Ancora una volta siamo tornati a presentarvi la nostra nuova selezione di applicazioni e giochi pubblicati sul Play Store in questi ultimi giorni. I nostri scrittori e la nostra community hanno aiutato a creare questo elenco per aiutarvi a scoprire delle applicazioni interessanti. Alla ricerca di un'app da scaricare sul tuo smartphone?

Abbiamo selezionato per voi i migliori giochi disponibili su Android: cosa aspetti a scaricarli?

Google Lens Probabilmente avete sentito parlare di Google Lens, la funzione di riconoscimento visivo di Google. Utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare ciò che vede, quindi basta puntare l'obiettivo contro un oggetto, un monumento o più o meno qualsiasi cosa, e se riconosciuto riceverete delle informazioni. Questa applicazione ha bisogno di un sacco di dati per migliorare, quindi è normale che all'inizio non sia particolarmente potente (il che spiega anche i commenti nel Play Store). Nel corso del tempo, dovreste notare dei miglioramenti nell'applicazione. A volte Google Lens funziona molto bene. A volte è più complicato. / © AndroidPIT Versione dell'app: 1.0.180517109

Dimensioni: 20,59 MB

Compatibilità : Android 6.0 o successivo

Prezzo: completamente gratuita Potete scaricare l'applicazione dal Play Store. Royal Blood Fan dei MMORPG attenzione: Royal Blood è ora disponibile a livello internazionale. In questo gioco troverete battaglie tra gilde e battaglie PvP. In breve, potrete giocare con i vostri amici o contro di loro in un vasto mondo fantasy. Gli appassionati del genere saranno felici, gli altri probabilmente si lasceranno sedurre.

Versione dell'app: 1.6.0

Dimensioni: 75 MB

Compatibilità: Android 5.1 o successivo

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Scaricatela subito dal Play Store. Skorr - Grow socially È difficile sfuggire ai social network con i tempi che corrono, anche sul posto di lavoro. Skorr ha creato un'applicazione che analizza la vostra presenza online: misura e controlla il vostro comportamento in rete su tutte le piattaforme da voi utilizzate per fornire dati analitici, migliorando così l'impatto online. Probabilmente non sarà di grande interesse per tutti, ma i professionisti e gli aspiranti influencer riusciranno ad apprezzarla. Aggiungete i vostri account e riceverete delle informazioni. / © AndroidPIT Versione dell'app: 1.1.0

Dimensioni: 32.06 MB

Compatibilità: Android 4.1 o successivo

Prezzo: completamente gratuita Potete trovare quest'applicazione sul Play Store. Dragon Ball Legends Le generazioni 90/2000 saranno felici di scoprire Dragon Ball Legends, un gioco ambientato nel mondo di uno dei più grandi franchise della loro infanzia o adolescenza. Il protagonista è stato disegnato da Akira Toriyama (padre di Dragon Ball, per chi non lo conoscesse), e permette di accompagnare gli eroi della nostra infanzia attraverso tante battaglie, una storia interessante e ovviamente una modalità PVP.