5 nuove app da scaricare ora

Eccoci di nuovo riuniti con una nuova lista di applicazioni accuratamente selezionate dai nostri redattori e dalla nostra community. Si tratta di cinque applicazioni, giochi compresi, rilasciati questa settimana su Play Store!

Ruff Vincitore del Material Design Award nel 2019, Ruff è una nuova ed interessante applicazione ideata per prendere appunti. Oltre al suo design moderno, l'applicazione offre molteplici opzioni per prendere appunti e tenere traccia di tutto ciò che desiderate ricordare. Con Ruff potrete condividere ed esportare le vostre note in modo semplice. Cercate una delle migliori applicazioni del 2019? Ruff punta sul divertimento! / AndroidPIT Versione app: 2019.10.18

Dimensione: 21 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store. La famiglia Addams - Misteriosa dimora È difficile, quasi impossibile direi, non conoscere la famiglia Addams. Ad accompagnare l'uscita del film d'animazione attualmente in sala, arriva anche il gioco per Android scaricabile gratuitamente dal Play Store. La famiglia Addams - Misteriosa dimora vi farà immergere nel mondo di questa famiglia fuori dalle righe. Nel gioco dovrete costruire una casa infestata più spaventosa possibile, prestando particolare attenzione alle decorazioni. L'atmosfera è avvincente e la grafica davvero convincente. Dovrete fare i conti con alcuni bug.

Versione app: 0.0.5

Dimensione: 67 MB

Compatibilità: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Potete scaricare questo gioco dal Play Store. Weird cuts Creata con il supporto di Google Arts and Culture, Weird Cuts è una nuova esperienza di collage e assemblaggio che consente di esplorare la poetica della realtà aumentata. L'app è molto semplice da usare: vi basta ritagliare parti di foto e incollarle in uno spazio 3D. Il risultato è piuttosto originale e richiede solo una cosa, la vostra creatività. Per utilizzare l'applicazione, dovrete inoltre disporre dell'ultima versione di arCore.

Versione app: 1.3

Dimensione: 32 MB

Compatibilità: Android 7.0 o superiore

Prezzo: gratuita È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store. Feeleat Feeleat è una sorta di registro di buone e cattive abitudini alimentari. L'applicazione vuole aiutarvi a trovare un migliore equilibrio offrendo consigli e trucchi per raggiungerli. Dovrete inserire nell'app i pasti e gli obiettivi da raggiungere. Nata dal lavoro comune di pazienti e medici, Feeleat propone un'interfaccia piacevole e di facile comprensione. Un buon modo per controllare la vostra dieta. / AndroidPIT Versione app: 1.3.1

Dimensione: 14 MB

Compatibilità: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuita È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store. Papà americano! Apocalisse Presto Papà americano! Apocalypse Soon è un nuovo capitolo della famosa serie animata American Dad! Questo RPG, scritto in collaborazione con gli autori della serie, è il primo gioco per cellulari basato sulla commedia. Stan scopre che la sua famiglia è stata rapita da misteriosi alieni. È quindi necessario salvare lei e respingere l'invasione aliena trasformando la casa Smith in una vera base operativa. Papà americano! Apocalypse Soon offre una campagna JcE per salvare il mondo e un'arena PvP per scoprire chi è il miglior giocatore.