5 nuove app da provare questa settimana

Dopo alcune settimane di attesa, il gioco è ufficialmente disponibile in tutto il mondo. Firmato dai creatori di Pokémon Go, Harry Potter: Wizards Unite unisce la realtà aumentata e il mondo dei maghi. I fan dei Pokémon Go, ma anche dell'universo di J. K. Rowling, non possono che apprezzare il gioco.

Mozilla ha deciso di riprogettare completamente il suo browser web su Android. Prima di lanciare la versione finale, ecco la versione beta del browser Firefox Preview, che, come Firefox Focus, include il nuovo motore di rendering GeckoView ed una maggiore protezione del tracking. Il browser offre diverse opzioni per l'utente come, ad esempio, una modalità scura che si attiva a seconda dell'ora del giorno.

Versione app: 2.0.0.1

Dimensione file: 61 MB

Compatibilità: da Android 5.0 in poi

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

Potete scaricare questo gioco dal Play Store.

Flappy Royale

Nostalgici di Flappy Bird? Vi piace Fortnite? Allora Flappy Royale potrebbe fare al caso vostro! Questo gioco battle royale presenta l'avvincente gameplay e l'universo retrò a 8 bit di Flappy Bird. Come nel gioco originale, è necessario far volare il vostro pennuto evitando i tubi in stile Super Mario Bros.

L'obiettivo finale non è però quello di sopravvivere il più a lungo possibile, ma di sopravvivere più a lungo degli altri 99 giocatori, che potete vedere scorrere al vostro fianco in tempo reale. Il gioco è disponibile solo in versione beta per il momento, ma vi consiglio di provarlo!

Flappy Bird in versione Battle Royale. AndroidPIT

Versione app: 1.0

Dimensione file: 5,5 MB

Compatibilità: da Android 4.2 in poi

Prezzo: gratuito con acquisti in-app

Trovate questo gioco nel Play Store.

MIUI-ify

Se non vi piace l'aspetto e l'interfaccia del vostro smartphone Android, MIUI-ify può essere l'applicazione giusta. Sviluppata da un membro attivo di XDA Developers, TomBayley1, offre un look simile a MIUI, l'interfaccia sviluppata da Xiaomi per i suoi smartphone. Potrete beneficiare di un pannello di notifica e configurazione ispirato alla MIUI 10 per accedere rapidamente alle impostazioni WiFi, Bluetooth, Flash... un'opportunità per dare al vostro dispositivo un nuovo look!

MIUI-ify è un ottimo modo per "modernizzare" il vostro smartphone. AndroidPIT

Versione app: 1.2.0

Dimensione file: 4,2 MB

Compatibilità: da Android 5.0 in poi

Prezzo: gratuita con acquisti in-app.

È possibile scaricare questa applicazione dal Play Store.

G30

Concludiamo la nostra selezione della settimana con questo eccellente gioco, G30. Questo gioco di puzzle metterà alla prova la vostra memoria. Ogni livello ha un puzzle in due parti con un'immagine e del testo. G30 offre un ritmo piacevole con della musica rilassante che fa da contorno.

Premiato più volte ("Most Innovative Game" al Casual Connect USA e Casual Connect Kiev, "Best Mobile Game" ai CEEGA Awards, "Excellence in Game Design" a DevGAMM,"Best Mobile Game" e "Critics' Choice" alla GTP Indie Cup, "GDC Special Award" e "Amazon Special Award" alla Get IT Conference), il G30 offre un'esperienza rinfrescante.