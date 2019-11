5 nuove app da provare questa settimana

È arrivato il momento del nostro appuntamento settimanale. Come ogni settimana vi presentiamo la nostra selezione delle migliori applicazioni salpate sul Google Play Store. Pronti al download?

6 app Google per il benessere digitale Iniziamo questa selezione non con una ma sei applicazioni. Il benessere digitale è di moda e Google ne è consapevole. L'azienda di Mountain View ha lanciato il proprio programma di benessere digitale chiamato Digital Wellbeing con l'obiettivo di limitare la dipendenza da smartphone. Google ha pubblicato diverse applicazioni per aiutarci a uscire dal tunnel: gestione delle notifiche (Post Box), numero di volte che si blocca e sblocca lo smartphone (Unlock Clock), gestione dello smartphone (Morph), applicazioni essenziali (Desert Island), modalità non disturbare (We Flip) e stare lontani dallo smartphone (Paper Phone). Insomma, applicazioni gratuite e davvero ben progettate che ci hanno ricordato la modalità Zen degli smartphone OnePlus.

Scaricate Unlock Clock

Scaricate Post Box

Scaricate We Flix

Scaricate Desert Island

Scaricate Morph

Scaricate Paper Phone NBA Now La stagione di basket è iniziata negli Stati Uniti. Non sorprende l'arrivo di nuovi giochi dedicati all'NBA. Questo è il caso di NBA Now nata dalla collaborazione con la Lega. Il gioco vi farà immergere nel mondo di un franchising in cui dovrete vestire i panni del direttore generale e creare l'intera squadra. L'obiettivo è ovviamente quello di vincere il campionato alla fine dei playoff. NBA Now è ufficialmente autorizzato e delizierà gli appassionati di basket. Pronti a diventare i re dell'NBA? / AndroidPIT Versione app: 1.5.4

Dimensione : 376 MB

Compatibilità: Android 4.4 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Potete scaricare NBA Now direttamente dal Play Store. Bad North: Jotunn Edition Dopo un grande successo su console e PC, Bad North: Jotunn Edition è finalmente arrivato su Android. In questo gioco di strategia l'obiettivo è proteggere la vostra isola dagli invasori vichinghi (e quindi rimanere in vita). Il gioco è stato perfettamente adattato alla piattaforma mobile e offre un buon livello di difficoltà, anche all'inizio. Ben realizzato in termini di grafica e dinamica, costa però 5,49 euro. Un importo onesto considerando la qualità del gioco!

Versione app: 2.00.5

Dimensione: 45 MB

Compatibilità: Android 8.0 o superiore

Prezzo: a pagamento (5,49 euro) È possibile scaricare questo gioco dal Play Store. Vectronom Prodotto dal canale franco-tedesco Arte, Vectronom è un rimpicapo che combina una piattaforma 3D a delle melodie elettroniche. In questo gioco dovrete sincronizzare i movimenti di un cubo al ritmo di una musica psichedelica e progredire in un ambiente in continua evoluzione. Vectronom offre anche una modalità multiplayer locale in cui possono competere fino a 4 giocatori. Potrete inoltre collegare dei controller Bluetooth esterni. In breve: un bel gioco che mette alla prova la vostra prontezza ed il vostro senso del ritmo!