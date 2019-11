5 nuove app da scaricare questa settimana

Alla ricerca di nuove app sul Play Store? Ecco la nostra selezione settimanale: cinque applicazioni, giochi inclusi, scelti dai nostri redattori e dalla nostra community.

Angry Birds AR : Isles if Pigs No, Angry Birds non è morto. Il popolare gioco è ora disponibile in una nuova versione con realtà aumentata. Anche in questo nuovo episodio i maiali verdi rimangono il nemico da sconfiggere. Stavolta però, grazie alla realtà aumentata, potrete alzarvi e camminare intorno alle strutture costruite sugli elementi presenti nella stanza in cui vi trovate fisicamente. Il gioco offre anche la possibilità di ampliare o ridurre l'area di gioco in base alle dimensioni della vostra stanza.

Versione app: 1.1.2.57453

Dimensione: 98 MB

Compatibilità: da Android 7.1 in poi

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Questo gioco è disponibile su Play Store. Ordia: lancia con un dito Finalista agli Indie Games 2019, Ordia è ora disponibile in versione gratuita. Si tratta di un titolo particolarmente originale può essere giocato con un dito, come il nome stesso suggerisce. Relativamente semplice da gestire, l'obiettivo è quello di far sopravvivere una nuova forma di vita. L'universo sonoro è piacevole e la grafica minimalista convincente. In totale, sono disponibili più di 30 livelli in 3 mondi. Ordia offre anche sfide e bonus da sbloccare: i primi livelli sono gratuiti ma dovrete pagare per sbloccare l'intero gioco.

Versione app: 1.0.0.9

Dimensione: 95 MB

Compatibilità: da Android 4.4 in poi

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Questo gioco è disponibile su Play Store. Musica Zen - Suoni rilassanti Stanchi delle vostre giornate troppo movimentate? Avete bisogno di rilassarvi? Ecco un'app che fa al caso vostro! Music Zen - Suoni rilassanti cerca di alleviare lo stress attraverso esercizi, giochi e sessioni di meditazione progettati da professionisti nel campo. Il tutto viene offerto all'interno dell'applicazione che mira a combattere l'ansia e lo stress. Il download dell'applicazione è gratuito ma occorre spendere qualche soldo per sbloccarla completamente.

Versione testata: 1.1

Dimensione file: 37 MB

Compatibilità: da Android 6.0 in poi

Modello di business: gratuito con acquisti nell'applicazione Questa applicazione è disponibile su Play Store. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans Se amate i film spaghetti western di Terence Hill e Bud Spencer sarete felici di trovare il gioco sul Play Store. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans vi proietta in un'isola tropicale dove dovrete vestire i panni dei due mitici Bud Spencer e Terence Hill per picchiare i cattivi in modalità cooperativa o soli. Il gioco riesce a mantenere lo spirito del film e schiaffeggiare i nemici è davvero divertente. L'unico svantaggio è il prezzo di 4,49 euro dell'app, ma ne vale la pena!