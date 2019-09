5 nuove app da scaricare questa settimana

Per quanto riguarda il gioco, Mario Kart Tour riprende il leggendario gameplay che lo ha reso vincente adattando i controlli per uno smartphone. Troviamo i circuiti tipici del gioco ed è possibile raccogliere piloti, badge ed altro. Per giocare è necessario creare o associare un account Nintendo e accettare i termini di accordo dell'account Nintendo.

È difficile non iniziare questa lista con Mario Kart Tour. I fan l'hanno sognato per anni e Nintendo ha finalmente esaudito i loro desideri. Il gioco è disponibile per il download su Android ed arriva dopo il platform Super Mario Run e dell'ultimo puzzle game Dr. Mario World.

Versione app: 1.0.0.1

Dimensione: 116 MB

Compatibilità: Android 4.2 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

È possibile scaricare il gioco dal Play Store.

Glintter

Dopo un lungo periodo di test, Glintter è ora disponibile nella versione 1.0. Questo social network offre la possibilità di salvare i vostri indirizzi preferiti e condividerli con i vostri amici. In questo modo è facile scegliere un ristorante, un negozio o una mostra quando si esce insieme.

Come ogni social network più attiva è la community, più informazioni sono disponibili. Ergonomicamente parlando, il design dell'applicazione è piacevole e intuitivo. L'esperienza utente è buona e l'applicazione è gratuita.

Potete invitare i vostri amici a scoprire nuovi luoghi./ AndroidPIT

Versione app: 1.0.0.0.0.0.0-beta6

Dimensione: 45.30 MB

Compatibilità: Android 5.0 o superiore

Prezzo: gratuita

Potete scaricare Glintter dal Play Store.

Twobird

Attualmente disponibile solo in versione beta, Twobird è un'applicazione di posta elettronica che offre anche la possibilità di creare note e fogli di calcolo. Qui si combinano i vantaggi di una cassetta postale con un'applicazione di appunti.

Le note sono memorizzate nella casella di posta in arrivo e possono essere condivise con i contatti che possono collaborare con le proprie modifiche direttamente da un browser web (e senza scaricare l'applicazione).

Sebbene l'elenco delle autorizzazioni sia ampio, Twobird assicura che le informazioni rimangano private. / AndroidPIT

Versione app: 0.1.6

Dimensione: 127 MB

Compatibilità: Android 4.0.0.3 o superiore

Prezzo: gratuita

Potete scaricare questa applicazione dal Play Store.

Brain Out

Brain Out è un gioco di puzzle gratuito che invita ad allenare il cervello attraverso una serie di puzzle e rimpicapo. Il gioco mette alla prova le vostre capacità logiche e di pensiero chiedendovi di risolvere alcuni problemi. Il gioco è divertente ed è perfetto per passare il tempo quando si viaggia in treno o in metropolitana per andare al lavoro, ad esempio.

Le sfide sono ovviamente molte e il gameplay semplice contribuisce alla sua dipendenza. In breve, un buon modo per migliorare il vostro Quoziente Intellettuale (o QI per gli iniziati).