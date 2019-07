5 nuove app da scoprire questa settimana

Un Pas Fragile è un nuovo gioco nel quale dovrete seguire Camille, una rana che sogna di diventare una ballerina di danza classica. Con grafica e animazioni di alta qualità, il gioco beneficia anche di usi alternativi. Il gameplay è molto semplice, adatto ad ogni età ed accompagnato da una piacevole colonna sonora. Sì, il titolo non è gratuito ma per Un Pas Fragile vale la pena spendere qualche euro!

Dovrete costruire appartamenti ma anche negozi per far vivere, lavorare e giocare con le LEGO. Nel corso del gioco potrete sbloccare statuette e personaggi e tramite gli acquisti in-app potrete procedere più velocemente. Insomma, un buon classico rivisitato!

Progettato dal creatore di Mirror Lab, Glitch Lab è una nuova applicazione che permette di aggiungere effetti artistici e creativi alle vostre foto. L'app offre una carrellata di effetti, alcuni già noti, altri nuovi e più originali. Gli utenti fan di Instagram e dei social network in generale troveranno in Glitch Lab un'occasione perfetta per personalizzare le proprie foto.

Versione app: 1.1.1.0

Dimensione: 38 MB

Compatibilità: Android 4.3 o superiore

MPrezzo: gratuito con acquisti in-app

Trovate questo gioco sul Play Store.

Everyday - Calendar Widget

Sì, ci sono molte applicazioni per gestire la i vostri impegni ma Everyday - Calendar Widget si distingue dalla folla grazie al suo carattere altamente personalizzabile. A colpo d'occhio, dalla schermata iniziale, il widget consente di controllare il calendario e gli appuntamenti importanti della giornata in modo da non farveli sfuggire. È disponibile anche una versione a pagamento con ancora più funzioni.

Un widget intuitivo e personalizzabile. AndroidPIT

Versione app: 1.2.4

Dimensione: 2,3 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuita

È possibile scaricare l'app dal Play Store.

Minit

Come Un Pas Fragile, Minit rientra nella categoria di giochi capaci di farvi innamorare al primo sguardo. Sviluppato da Devolver Digital, a cui dobbiamo titoli come Reigns o Umiro, e rilasciato prima su PC, Minit è un titolo di avventura/RPG che ricorda il primo The Legend Of Zelda così come altri giochi per Game Boy.

Avete sessanta secondi a disposizione per scoprire nuovi segreti, scappare dai nemici ed evitare la maledizione del gioco!