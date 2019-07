5 nuove app da provare questa settimana

Pronti a scoprire le nuove applicazioni comparse in questi giorni sul Play Store? I nostri redattori e la nostra community hanno creato questa selezione per aiutarvi a scoprire nuove applicazioni e giochi che vi terranno compagnia in queste calde giornate estive!

Enlight Pixaloop Desiderate dare vita alle vostre foto? Enlight Pixaloop è un'applicazione che permette di animare le vostre foto. L'applicazione, facile da usare, offre diversi strumenti per dare movimento ai vostri scatti. Il risultato è sorprendente ma a seconda del dispositivo da voi utilizzato, cambiano le tempistiche. La versione gratuita mostra alcune frustranti limitazioni che solo la versione pro (a pagamento) può sbloccare.

Versione app: 1.0.0.17

Dimensione: 86 MB

Compatibilità: Android 7.1 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Potete scaricare questa applicazione dal Play Store. Blue Dopo i giochi Giallo, Rosso e Nero, ecco la quarta opera di Bart Blonte, uno sviluppatore che ha avuto molto successo con i suoi precedenti giochi di puzzle. Come per gli altri titoli della serie, l'obiettivo è quello di tingere di blu il livello. Per riuscire nell'intento è necessario risolvere gli indovinelli. In breve: sun gioco chevale la pena provare, nonostante alcuni livelli visti e rivisti.

Versione app:1.0.0.1

Dimensione: 19 MB

Compatibilità: Android 2.3 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app Scaricate Blue direttamente dal Play Store. Brewtime - Your Coffee Guide Se amate il caffè questa applicazione vi delizierà perché Brewtime è un timer che aiuta a prepare il caffè a casa. L'applicazione offre diverse guide per tutti i metodi di infusione ed offre tutti i passaggi da seguire a seconda della modalità selezionata. Le ricette sono sviluppate da Scott Rao, un professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore del caffè. Un'applicazione per chi non è un mago del caffé e per chi ama sperimentare; l'applicazione è disponibile solo in inglese. Non avrete più scuse per non fare un buon caffè. AndroidPIT Versione app:1.0

Dimensione: 13 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuita Preparatevi un buon caffè con l'aiuto di questa applicazione scaricabile dal Play Store. The Mighty Quest for Epic Loot Un altro nuovo gioco di Ubisoft! Si tratta di un titolo RPG chiamato The Mighty Quest for Epic Loot. Rilasciato nel 2015 su PC è un successo anche dal lato della grafica. Il gioco è ovviamente basato sui bottini, cioè le ricompense che il nemico rischia di lasciare sulla terraferma quando muore (soldi, oggetti, armi, una chiave). L'obiettivo del gioco non è per nulla complicato: dominare il fantastico regno di Opulencia, un mondo di castelli galleggianti. Preparatevi a dure battaglie dove dovrete dare prova della vostra supremazia. Attenzione, il gioco non offre un sistema di creazione di castelli ed il pay-to-win è abbastanza presente.