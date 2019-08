5 nuove applicazioni da scaricare questa settimana

Anche questa settimana abbiamo selezionato per voi 5 nuove app comparse sul Google Play Store. Non è facile trovare delle nuove perle nell'affollato market di Google ma tranquilli, ci siamo qui noi!

Open-source, gratuita e senza pubblicità, Share To Computer è stata creata da un giovane membro del team XDA e brilla per la sua semplicità e praticità.

Share To Computer è un'applicazione che consente di condividere testo, immagini o qualsiasi file tra diversi dispositivi (telefoni, computer, tablet.) tramite codice QR o direttamente dal browser. L'applicazione non richiede una connessione WiFi o accesso a Internet.

Questo gioco rompicaèp offre una bella grafica e ha ricevuto molti premi poiché è disponibile su iOS già dal 2017. Purtroppo Pavilion: Touch Edition non è un titolo gratuito: per averlo dovrete spendere 3,79 euro ma ne vale la pena!

Pavilion: Touch Edition è un gioco di puzzle e di esplorazione che vi farà immergere in uno strano mondo dove sarete abbandonati a voi stessi, senza tutorial né spiegazioni di alcun genere. Dovrete così guidare un personaggio in un universo che combina realtà e fantasia.

Versione app: 1.41

Dimensione: 76 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: a pagamento (3,79 euro)

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store.

Pocket Plants: Focus

Se siete dipendenti dal vostro smartphone, allora Pocket Plants: Focus vi aiuterà a disintossicarvi in quanto è un'applicazione che mira aiutare a ridurre il tempo speso connessi, tenendovi lontani dallo smartphone. Più tempo si trascorre lontano dal dispositivo, più acqua si risparmia per coltivare le piante.

Facile no?

Un utile strumento per migliorare la gestione del vostro tempo! / © AndroidPIT

Versione app: 2.06

Dimensione: 67,75 MB

Compatibilità: Android 4.1 o superiore

Prezzo: gratuita con acquisti in-app

È possibile scaricare questo gioco dal Play Store.

Bear With Me

Bear With Me, la serie di giochi d'avventura "punta e clicca" ispirata al film noir, torna con un nuovo episodio: Bear With Me: The Complete Collection, una raccolta dell'intera serie di giochi d'avventura e del suo prequel, The Lost Robots, è ora disponibile su Android.

Per coloro che ancora non hanno idea di cosa stia parlando, la storia è semplice. Il gioco presenta un giovane ragazzo, Flint e Ted.E.Bear, un orsacchiotto detective, che ha preso vita attraverso il potere dell'immaginazione. È necessario esplorare luoghi che ricordano il genere del film noir, risolvere enigmi e intervistare i cittadini della città per trovare i giusti indizi!