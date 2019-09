Segway-Ninebot MAX G30D: lo abbiamo provato ad IFA

Segway-Ninebot lancia una nuova gamma di monopattini elettrici ra cui uno appositamente progettato per la Germania. È conforme ai più recenti requisiti dell'ordinanza tedesca sui veicoli elettrici di piccole dimensioni (eKFV). Abbiamo avuto la possibilità di provarlo all'IFA ed ecco come è andata!

Il Ministero Federale Tedesco dei Trasporti è stato una spina nel fianco per i produttori di monopattini elettrici, ma il 2019 è stato un anno di svolta. Questi dispositivi, sono classificati come veri e propri veicoli in Germania, sono ora legali per le strade di città come Berlino.

Sul palcoscenico dell'IFA 2019 Segway-Ninebot ha descritto il mercato tedesco come una sfida per i produttori. Ora il produttore ha costruito un monopattino elettrico progettato appositamente per la regione, il KickScooter MAX G30D (la D fa riferimento alla Germania).

Il veicolo è stato progettato per soddisfare i requisiti tecnici relativi a potenza, velocità, peso, freni, manubrio, luci, riflettori e altri parametri. Ha una capacità della batteria di 551W e offre un'autonomia massima di 65 chilometri. Il KickScooter è dotato di un caricabatterie rapido integrato e i nuovi pneumatici tubeless con un diametro di 10 pollici sono progettati per garantire più fluidità e stabilità. Il rischio di forarli è stato ridotto da un nuovo rivestimento protettivo speciale all'interno dei pneumatici.

Il nuovo KickScooter MAX G30D all'IFA 2019 di Berlino. / © AndroidPIT

Come ci si sente a guidarlo?

Siamo stati in grado di provare il nuovo MAX G30D in una piccola pista allestita ad IFA. La pista non era certamente abbastanza grande per portarlo alla sua velocità massima, ma siamo stati in grado di capire come ci si sente a guidarlo. In termini di comfort, i nuovi pneumatici funzionano bene. Il monopattino galleggia dolcemente e da l'idea di essere solido rispetto ad altri veicoli simili.

Da precisare però che Segway-Ninebolt è stato abbastanza intelligente da costruire un'area di prova con una pista super liscia. Nessuna pavimentazione stradale regolare è così piatta quindi la guida confortevole non è affatto sorprendente. Il MAX G30D sembra solido. Tutto è ben fatto e robusto. Risulta più grande ed ingombrante in quasi tutte le aree rispetto ai monopattini attualmente disponibili attraverso le piattaforme di condivisione nelle nostre città. C'è anche un Segway-Ninebolt MAX G30 (senza la D) per le regioni europee dove le restrizioni legali non sono così severe.

Segway-Ninebolt ha grandi ambizioni per il futuro

Segway-Ninebolt vuole dominare il mercato della mobilità elettrica per i viaggi tra i due e i 20 chilometri, una distanza che l'azienda classifica come "breve tragitto". Segway-Ninebolt fornisce già il 70% dei monopattini a livello globale e ha venduto 2,3 milioni di unità nel 2018. L'obiettivo finale tuttavia è molto più ambizioso: un miliardo di clienti a livello globale. C'è del lavoro da fare, a quanto pare.

Il produttore avrà bisogno di qualcosa di più di semplici monopattini per raggiungere questo numero, e alla fiera di Berlino ci siamo fatti un'idea di ciò che Segway-Ninebolt sta portando sul mercato. In primo luogo c'è il KickScooter T60 che utilizza l'intelligenza artificiale per raggiungere autonomamente la base e migliorare la diffusione degli scooter nelle città (è stato essenzialmente progettato per ridurre i costi operativi della piattaforma di ride-sharing).

Vi sono preoccupazioni per la privacy tuttavia, con le fotocamere a bordo che possono essere accessibili ai conducenti umani in un centro operativo, le sopracciglia sono state comprensibilmente sollevate. Segway-Ninebolt ha messo in mostra la tecnologia AI in grado di rilevare automaticamente le persone e le targhe e pixelarle per proteggere la privacy del pubblico. Ci sarà da capire quanto sia riuscito nell'intento!