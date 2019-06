Addio a notch, fori e slider: OPPO presenta la fotocamera sotto al display

Dopo diversi leak e rumor, finalmente OPPO ha ufficializzato questa nuova tecnologia, ma anche ulteriori informazioni su come effettivamente funziona tale tecnologia. Secondo il produttore, il display utilizza un materiale trasparente personalizzato con una struttura di pixel tale da far filtrare la luce nell'obiettivo. Il sensore è più grande rispetto alle normali fotocamere anteriori e mostra una lente più ampia.

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta