Alcatel 1X (2019) recensione: il minimo indispensabile

Non tutti possono permettersi (o vogliono) spendere più di 100 euro per il proprio smartphone. Per alcuni, spendere così poco può essere una buona scelta come primo smartphone da regalare ad un bambino o come dispositivo di emergenza. Ma qual è il vero valore su base giornaliera? Abbiamo testato il nuovo Alcatel 1X , lo smartphone entry-level con schermo 18:9 e Android Go. Ecco il nostro verdetto finale!

Dettagli minimalisti come gli anelli attorno alle lenti, il raffinato vetro 2.5D e il design raffinato conferiscono allo smartphone una certa eleganza. Naturalmente, qui non troverete materiali pregiati come metallo o vetro, ma devo dire che in nessun momento lo smartphone dà un'impressione di essere troppo economico. Disponibile anche il supporto alle reti 4G e il riconoscimento facciale (niente lettore di impronte digitali) con la funzionalità Face Key che utilizza la fotocamera frontale per rilevare 106 punti chiave per creare una rappresentazione 3D.

Se il design rappresenta una bella sorpresa, lo schermo è invece una delusione . Il rapporto di aspetto 18:9 del pannello da 5,5 pollici potrebbe risultare conveniente, ma il pannello LCD mostra facilmente i suoi limiti. La luminosità massima è piuttosto bassa, per cui in condizioni di intensa illuminazione esterna la leggibilità diventa complicata. La definizione HD+ (720x1440 pixel) è comunque sufficiente e segna un significativo miglioramento rispetto al modello dello scorso anno. I contrasti sono generalmente buoni, a differenza degli angoli di visione.

Come risultato, l'esperienza offerta dallo smartphone è abbastanza buona con una notevole fluidità per questo tipo di terminale. Certo, è necessario essere più pazienti quando si aprono le applicazioni e non abusare del multitasking, ma nel complesso lo smartphone risponde correttamente alle richieste. Anche in questo caso, qualche anno fa sarebbe stato impossibile offrire un'esperienza del genere a questo prezzo.

L'interfaccia è stata leggermente modificata da Alcatel e dovreste anche sapere che il produttore ha aggiunto alcune applicazioni preinstallate, tuttavia utili (file manager, radio, memo vocale). C'è però da dire che la possibilità di ricevere Android Pie è ancora incerta, in quanto Alcatel non ha comunicato nulla sull'argomento.

Alcatel ha avuto la buona idea di installare Android Go (Oreo) su questo dispositivo . Per chi non lo sapesse, si tratta di una versione minimalista del sistema operativo di Google, ottimizzata per smartphone entry-level (memoria interna, RAM e processore a basse prestazioni).

Non è un cavallo da corsa

Sotto il cofano è possibile trovare un processore Mediatek MT6739 (Quad core A53, 1,5GHz) e 2GB di RAM, quindi non aspettatevi prestazioni elevate . I rallentamenti sono piuttosto frequenti, anche se potrebbero non disturbare tutti gli utenti. È certamente più ovvio per chi, come me, è abituato a testare molti smartphone di fascia alta. Inoltre, per via delle prestazioni molto limitate, non sono nemmeno stato in grado di eseguire alcuni test benchmark.

A parte questo, lo smartphone è sufficiente per gli usi più semplici (SMS, navigazione web, YouTube). Se siete dei gamer, questo Alcatel 1X (2019) non vi permetterà di godere di una buona esperienza di gioco.

Infine, oltre ai 16GB di memoria interna, il produttore offre anche uno slot per schede microSD. In questo modo non dovrete preoccuparvi di dove memorizzare tutte le vostre foto. L'acquisto di una scheda di memoria è fortemente raccomandato o si rischia di sovraccaricare lo smartphone.