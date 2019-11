Amazon Echo Dot 2019: meglio degli speaker Nest?

Come Google con i suoi prodotti Nest, anche Amazon ha aggiornato la sua gamma di smart speaker Echo. Le versioni di Echo e Echo Dot per il 2019 beneficiano di alcune interessanti novità senza stravolgere l'esperienza utente offerta dai modelli precedenti. Scoprite nella nostra recensione cosa offrono ed in cosa si differenziano rispetto ai predecessori.

Anche il più piccolo degli speaker Amazon ha diritto ad un upgrade. Questa terza generazione, un vero successo in termini di vendite, punta a competere con il nuovo Google Nest Mini. Amazon ha migliorato anche in questo caso l'esperienza audio ma la differenza nella qualità del suono rispetto al modello più grande è ancora significativa. Come con Amazon Echo, anche con il modello più compatto, è possibile accoppiare due speaker insieme.

Oltre alla sua compatibilità Dolby (come la generazione dello scorso anno), lo speaker Echo offre un suono più coinvolgente grazie al woofer da 7,6 centimetri ed ai nuovi diaframmi al neodimio, una caratteristica già presente su Echo Plus. Amazon permette finalmente di accoppiare lo speaker con altri speaker Alexa per un suono stereo.

Date le dimensioni relativamente compatte dell'altoparlante, è difficile migliorare in modo significativo la qualità del suono generazione dopo generazione. Amazon ha accettato la sfida trasformando l'esperienza audio sui nuovi Echo e Echo Dot. Una decisione saggia visto che il gigante americano è rimasto indietro in questo campo non solo nei confronti di Google ma anche di tutti gli altri produttori che offrono speaker intelligenti con Alexa integrato.

Come sono le nuove funzionalità?

In termini di qualità del suono, c'è stato sicuramente un miglioramento su entrambi i modelli. Lo speaker Echo offre un suono molto più ricco e potente della variante Dot. Il suono è immersivo con una diffusione a 360 gradi particolarmente piacevole. Rispetto alla generazione precedente, la differenza è significativa soprattutto in termini di bassi e profondità del suono. Lo speaker è sufficiente per fornire un suono potente in tutte le stanze di una piccola casa. Il volume è abbastanza alto da infastidire i vicini.

Abbinato ad un Echo Dot, l'esperienza è molto piacevole grazie alla possibilità di combinare i due speaker insieme. Il risultato è un suono stereo molto piacevole ad un prezzo giusto (160 euro per l'intero pacchetto). Per un appartamento di circa quaranta metri quadrati, combinare uno speaker Echo (in soggiorno) ad un Echo Dot (in camera da letto) è la combinazione perfetta per godere di una buona esperienza audio.

È possibile avere un suono stereo abbianando gli speaker Alexa tra loro. / AndroidPIT

Echo Dot da solo fornisce un suono relativamente buono considerando le dimensioni dell'apparecchio ma ovviamente non raggiunge le prestazioni del modello più grande. Amazon ha davvero migliorato la qualità del suono del piccolo speaker: non è il migliore sul mercato, ma è il migliore con Alexa integrato. Stesso discorso vale per il modello con orologio; l'Echo Dot è per me una perfetta radiosveglia moderna.

Su entrambi i modelli, i pulsanti sono facilmente accessibili e facili da usare. Si ha la possibilità di disattivare il microfono dell'altoparlante per evitare che si inneschi continuamente.

Tranquilli, è possibile disattivare il microfono di Alexa. / AndroidPIT

Rispetto agli altoparlanti con Google Assistant, devo ammettere che Alexa è molto più facile da attivare tramite i comandi vocali. Spesso si sveglia anche quando, in realtà, non la si desidera attivare e proprio per questo sarebbe bello poter regolare la sensibilità di quest feature. Va poi detto che rispetto agli altoparlanti Nest, le domande poste all'assistente non vengono elaborate sul dispositivo ma sui server di Amazon.