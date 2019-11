Amazon Echo Studio recensione: HiFi e Alexa insieme

La famiglia Echo di Amazon continua a crescere. L'ultimo arrivato è Echo Studio , che a prima vista sembra un'interpretazione dell'HomePod di Apple. Echo Studio è più di un semplice Apple HomePod con il logo Amazon, è anche uno speaker che da spazio a contenuti di piattaforme come Amazon Music e Prime Video. Ecco come funziona e cosa offre!

Se avete un lettore audio con uscita ottica, sappiate che l'Echo Studio offre un ingresso di questo tipo. In alternativa potrete collegare un lettore analogico tramite lo spinotto a 3.5mm. Altri lettori possono essere accoppiati via Bluetooth e con l'aiuto dell'app Alexa, Echo Studio può fare ancora di più.

Amazon ha installato sul dispositivo un totale di cinque altoparlanti: un tweeter, tre midrange e uno per i bassi. Sono presenti anche i microfoni da campo lontano. L'Echo Studio integra quattro pulsanti, due per il controllo del volume, un pulsante di azione e quello che permette di disattivare i microfoni.

Echo Studio troverà posto sopratutto in soggiorno e proprio per questo Amazon lo ha fornito di un altoparlante certificato Dolby Atmos per la FireTV. È necessario disporre di Fire TV Cube, Fire TV Stick 4K o Fire TV Box di terza generazione. Si può inizialmente utilizzare un Echo Studio e successivamente aggiungerne un secondo e perfino un Echo Sub. L'idea è quella di creare un sistema "home cinema" 2.1 senza fili.

Per utilizzare Echo Studio anche come altoparlante home cinema per la FireTV, dovrete collegare i due dispositivi insieme tramite l'applicazione. Echo Studio può essere abbinato agli altri dispositivi Echo tramite l'app per creare un sistema multi-stanza.

Non appena il setup è terminato, dopo una breve calibrazione automatica dell'Echo Studio in sala, è possibile attivare Alexa tramite i comandi vocali. Attivate la funzione dedicata potrete utilizzare il controllo vocale in modo più intenso e porre diverse domande ad Alexa, una dopo l'altra, senza ripetere ogni volta la parola di attivazione.

Per l'installazione e la configurazione di Echo Studio è necessaria l'applicazione Alexa sul vostro smartphone. L'app trasmette le impostazioni WLAN via Bluetooth in modo che l'altoparlante intelligente possa essere collegato alla rete in un attimo.

Suono: da alta risoluzione a tridimensionale

Quando si tratta del suono, Amazon vuole spingere l'Echo Studio nel mondo Hi-Fi. Per farlo occorrono contenuti deve in una qualità altrettanto elevata e su Amazon Music sono presenti 50 milioni di canzoni in qualità HD. Per HD Amazon intende una frequenza di campionamento di 44,1 kHz a 16 bit. Amazon Echo Studio può andare oltre queste frequenze ed è per questo che l'azienda sta cercando di rendere disponibili sempre più contenuti musicali in Ultra HD.

Contenuti musicali in Ultra HD. / © AndroidPIT

L'esperienza audio è molto buona. Con brani come Angel dei Massive Attacks è possibile sentire chiaramente i bassi anche se manca la vibrazione penetrante di un subwoofer dedicato. Anche la scelta della superficie su cui si colloca lo speaker gioca un ruolo importante. Se l'Echo Studio si trova su un mobile TV o una credenza di legno, i bassi saranno più evidenti. Un consiglio: non posatelo su una superficie in pietra.

La superficie su cui si posa lo speaker gioca un ruolo importante. / © AndroidPIT

Oltre all'Ultra HD, Amazon Echo Studio supporta anche la musica registrata nel formato 360 Reality Audio di Sony. Al momento sono disponibili solo 1.000 canzoni che permettono di immergersi in un concerto dal vivo ma Sony, Universal, Warner e altre case discografiche pubblicheranno nuovi titoli in questo formato in futuro quindi il catalogo non potrà che allargarsi. Oltre ad Amazon Music HD si può accedere a Apple Music, Tidal, Spotify o Deezer.

Echo Studio è davvero impressionante in combinazione con un Echo Sub e come installazione per l'home cinema. Grazie al supporto Dolby Atmos e Dolby Digital 5.1, i film d'azione sono davvero immersivi. Bisogna solo fare attenzione che i vicini di casa non se ne accorgano, altrimenti invitarsi a casa vostra!