Amazon Fire 7 (2019) recensione: un buon prezzo, ma...

Amazon offre anche diverse cover che rendono il tutto più attraente e che offrono la possibilità di utilizzo del tablet in modalità orizzontale. La cover integrata nella Kids Edition protegge il Fire 7 in ogni situazione, ma lo rende anche incredibilmente goffo.

A prima vista è inevitabile dire che questo tablet sia rimasto qualche anno indietro dal punto di vista del design. Con le cornici pronunciate intorno al display, la scocca in plastica e l'ormai obsoleta porta micro-USB, Fire 7 Tablet sembra uno dei primi tablet Android. In pratica, nonostante la qualità costruttiva sia buona, il nuovo Fire 7 non sembra di alta qualità . Tuttavia, visto il prezzo contenuto, c'è davvero poco da stupirsi!

Di conseguenza, per vedere un film o una serie TV sulla strada può andare, ma non aspettatevi grandi risultati. Tuttavia, risulta utile per la lettura di libri sull'applicazione Kindle.

Lo schermo di questo dispositivo misura 7 pollici (come anticipato dal nome stesso) . La risoluzione è di 1024x600 pixel e non raggiunge nemmeno i 720p. La densità di pixel del pannello LCD è dunque bassa (170 ppi) ed è anche possible notarlo ad occhio nudo. Non è particolarmente nitido o eccessivamente luminoso, mentre gli angoli di visione sono mediocri.

Nella Kids Edition, è possibile regolare con precisione il software a prova di bambino per limitare gli accessi. Tramite l'interfaccia web è possibile definire esattamente ciò che è possibile fare e per quanto tempo.

Il Fire 7 è come un enorme telecomando per l'intera gamma Amazon, il che permette all'azienda di scremare facilmente il suo target di riferimento.

Un hardware debole

Purtroppo non abbiamo potuto eseguire alcun benchmark su questo dispositivo, poiché non sono in grado di funzionare. In ogni caso, sicuramente non saremo rimasti sorpresi per via della presenza di un chipset Mediatek e solo 1GB di RAM. Il tablet Amazon è dunque estremamente debole dal punto di vista hardware e questo porta a prestazioni piuttosto basse .

Amazon Fire 7 si concede tempi di attesa sempre più lunghi, compresi attimi in cui non accenna a reagire ai comandi. Quando si guarda un film, si legge un libro o si ascolta la musica, non vi è mai alcun fastidio. È vero che si tratta di un tablet estremamente economico, ma avremmo apprezzato un po' di potenza in più.