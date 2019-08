Android 10: Google da finalmente un nome ad Android Q

Google si è preso il suo tempo e ha creato un'altra ondata di interesse intorno al nome di questa nuova versione. Alcuni si sono anche chiesti se il nuovo nome non fosse più importante della nuova versione stessa, ma in ogni caso il nome di battesimo è stato scelto: Android 10.

Dite addio ai dolci

Google sta così mettendo fine a una lunga tradizione di dolci per battezzare le diverse versioni di Android."In primo luogo, stiamo cambiando il modo in cui chiamiamo le nostre uscite, e il nostro team di ingegneri ha sempre usato nomi in codice interni per ogni versione basati su gustose caramelle o dessert, in ordine alfabetico. Questa tradizione è diventata anche una parte divertente dei lanci che pubblichiamo ogni anno, ma abbiamo capito che questi nomi non sempre sono stati correttamente compresi dalla comunità internazionale, ad esempio, L e R non differiscono in alcune lingue. È ancora più difficile per i nuovi utenti Android che non hanno familiarità con questo tipo di nomenclatura, sapere se il loro telefono utilizza l'ultima versione o meno." spiega Google.

"Come sistema operativo globale, è importante che questi nomi siano chiari e facili da identificare in tutto il mondo, quindi la prossima versione di Android si chiamerà semplicemente Android 10". Crediamo che questo cambiamento aiuterà la nostra comunità internazionale a capire meglio quale versione di Android è l'ultima e quale versione è installata sul vostro dispositivo. "