Android 10 ufficiale: pronti a gustarvi la versione sugar free di Android?

Android 10 è ufficiale

Dopo svariate versioni beta arriva Android 10, nella sua versione finale. Se lo scorso anno Android 9 Pie è stata ufficializzata ad inizio agosto, stavolta Google si è concesso un mese in più per finalizzare la nuova versione Android. E se fino ad ora ci siamo divertiti a scommettere sul nuovo dessert scelto da Google come appellativo della nuova release, da oggi in poi si parlerà solo di Android 10.

Una versione sugar free di Android! / © AndroidPIT

Cosa caratterizza Android 10?

Android si fa più maturo e come ogni anno introduce delle nuove feature pensate per ottimizzare l'esperienza utente, in linea con la direzione che la tecnologia sta seguendo.

Supporto ai display pieghevoli e 5G

Arriva anche il supporto a 5G e smartphone dotati di schermi pieghevoli. Nonostante Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X non siano ancora sul mercato, Google ha ben pensato di andare in quella direzione visto che gli smartphone dotati di simili display potrebbero presto diffondersi.

Modalità notte

Il tema scuro è ora disponibile nativamente tra le impostazioni del nuovo sistema operativo. Potrete quindi passare da un'interfaccia a sfondo bianco ad una a sfondo nero con il vantaggio di ottimizzare il consumo di batteria sui dispositivi dotati di panneli OLED e AMOLED.

Nuovi gesti

Già Android 9.0 Pie lo scorso nuovo aveva introdotto una interfaccia basata sui gesti. Android 10 introduce ora dei nuovi comandi gestuali e si libera del tasto indietro, lasciando spazio ad un più intuitivo swipe.

Live caption

Sfruttando il riconoscimento del labiale, questa feature offre dei veri e propri sottotitoli in tempo reale che vengono creati in modo automatico. Live caption potrà essere utilizzata non solo su YouTube ma anche su altre piattaforme video.

Sharing shortcuts

Si tratta di scorciatoie più rapide che permettono di condividere in modo immediato link da qualsiasi applicazione. Con Sharing shortcuts Google ha pensato di ottimizzare la condivisione di contenuti specifici.

Smart Reply

Google su Android 10 ha migliorato le risposte smart da utilizzare nelle notifiche per rispondere in modo veloce ai messaggi.

Android 10 è già disponibile al download

Android 10 è in distribuzione via OTA su:

Google Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2XL

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

I dispositivi degli altri brand che hanno partecipato al programma beta riceveranno l'aggiornamento entro la fine dell'autunno. Per tutti gli altri, non ci resta che aspettare le dichiarazioni dei singoli brand inerenti la roadmap di rilascio ed alcuni di loro, come HMD Global ad esempio, ci hanno già pensato: