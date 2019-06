Android Auto si aggiorna e riceve la nuova interfaccia e la Dark Mode

Dopo essere stata annunciata il mese scorso, il grande aggiornamento di Android Auto è ora disponibile per tutti gli utenti. In questo articolo vi aiuteremo a capire quali sono le principali novità della versione 4.4, inclusa la tanto attesa Dark Mode.

Per festeggiare il suo quinto anniversario, Android Auto cambia look dopo numerose richieste dai parte degli utenti e che Google ha deciso di rispettare. L'aggiornamento si concentra essenzialmente su un nuovo design, ma sono anche presenti altre novità degne di nota, come ad esempio:

Android Auto è la tecnologia sviluppata da Google per sincronizzare lo smartphone Android con la propria auto. In questo sarà possibile sfruttare al meglio lo schermo del veicolo (senza dimenticare la sicurezza), grazie alla navigazione GPS o all'interazione con Google Assistant .

Come scaricare la nuova versione di Android Auto

Per poter passare immediatamente all'ultima versione di Android Auto sarà necessario agire al di fuori del Play Store. L'aggiornamento è in fase di roll-out automatico, ma è possibile scaricare l'APK nel caso in cui non abbiate voglia di aspettare ulteriormente.

Non avete mai sentito parlare di Android Auto? Questo è un buon momento per iniziar ad utilizzarlo. Date anche uno sguardo alla nostra lista di applicazioni compatibili per ottenere il massimo dalla piattaforma Android dedicata ai veicoli.