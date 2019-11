Come liberarsi di un'app che non si disinstalla

Sugli smartphone sono presenti delle applicazioni preinstallate che non possono essere rimosse facilmente. Ottenendo i permessi di root potrete però liberarvi di tutti quegli odiosi servizi che non utilizzate e che occupano abusivamente la memoria interna del vostro Android. Oggi però non parleremo solo di queste app ma anche di quelle che avete scaricato voi stessi e che, per qualche bizzarro motivo, non riuscite più a disinstallare.

Scorciatoie:

Disinstallare app amministratore dispositivo

Almeno una volta nella vostra esperienza con Android vi sarà capitato di installare un’app che una volta utilizzata a dovere e ritenuta superflua proprio non voleva saperne di farsi disinstallare. Facendo un tap prolungato sull'app e trascinando l'icona nel cestino avrete visualizzato il messaggio: Impossibile disinstallare il pacchetto è un amministratore del dispositivo. Ma chi glielo ha permesso? Nel 99% voi, perché si tratta di app alle quali abbiamo dato i permessi da amministratore (non c’entra nulla il root), consapevolmente o meno.

Questi permessi consentono alle app di accedere ad alcune funzioni avanzate del dispositivo, tra cui quelle che permettono di localizzare lo smartphone perduto ed eventualmente bloccarlo o cancellarne i dati a distanza.

Come fate a liberarvi di queste maledette app? Facile! Basterà negare loro i permessi:

Aprite il menu delle Impostazioni Andate nella sezione Sicurezza oppure Sicurezza e posizione Cercate la voce App di amministrazione dispositivo e selezionatela Si aprirà una lista delle app a cui sono stati concessi questi privilegi Deselezionate l’app che desiderate disinstallare

Con pochi tap vi libererete delle app più ostili!/ © AndroidPIT

Adesso che avete rimosso i permessi da amministratore all'app, potrete disinstallarla senza alcun problema.

Nota: alcune app (l’1% di cui parlavo prima) permettono di fare questo procedimento all’interno delle loro opzioni, tentar non nuoce! Altre ancora hanno la possibilità di nascondersi dalla lista che trovate su Gestione applicazioni o impediscono addirittura la loro disinstallazione, onde evitare l’annullamento del servizio offerto, ad esempio la protezione tramite password dell’apertura di altre app. Anche in questo caso l’opzione è disattivabile all’interno delle loro impostazioni.

Opinion by Jessica Murgia Gli utenti dovrebbero essere liberi di poter disinstallare qualsiasi app presente sul proprio dispositivo Cosa ne pensi? 50 50 1 votante

Cosa significa bloatware?

Dall’unione del verbo “bloat”, che in inglese significa gonfiare, e del termine “software”, di cui tutti sanno il significato, nasce il termine auto esplicativo Bloatware, che in Android indica quelle app preinstallate e quasi sempre impossibili da disinstallare.

Senza permessi di root

La via più semplice per disinstallare applicazioni indesiderate o di sistema ritenute superflue è quella di sottostare ad un compromesso perché con questa procedura non eliminerete completamente l'app ma allo stesso tempo non vi avventurerete nel rooting del vostro device. Basta andare su Impostazioni>Applicazioni cliccare sull'app preinstallata che pensate non vi servae disattivarla. In questo modo non vi libererete dei GB occupati dall'app stessa ma eviterete che la memoria venga ulteriormente occupata dagli aggiornamenti e dai dati dell'app.

Se avete un po' di pazienza è anche possibile utilizzare il PC per disattivare le applicazioni che non si lasciano disattivare dalle impostazioni dello smartphone. Personalmente è il metodo che preferisco in quanto con un semplice reset ai dati di fabbrica lo smartphone torna come nuovo eliminando ogni modifica da voi fatta:

Con permessi di root

In molti casi, purtroppo, l'unico modo per disinstallare un'app indesiderata (badate bene che alcune, come Carrier Services, sono indispensabili al normale funzionamento del dispositivo anche se non ne conoscete il nome) l’unica opzione è quella di ottenere i permessi di root e successivamente sfruttare app come Root Uninstaller per disinstallarle. Per ottenere i permessi di root semplicemente ed in sicurezza, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre guide dedicate:

Ecco come mettere in stand-by le app senza fare il root. / © AndroidPIT

Finalmente siete riusciti a sbarazzarvi di queste app fastidiose! Avete avuto qualche problema? Quali sono state le applicazioni che proprio non volevano saperne di essere disinstallate dal vostro Android?