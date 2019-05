È il colmo: l'app Femm sarebbe gestita da una fondazione anti-aborto

L'applicazione in questione si chiama Femm: questa raccoglie dati personali sull'attività sessuale e sulle mestruazioni dei suoi utenti. Secondo la società operativa, la base di utenti dell'applicazione copre gli Stati Uniti, l'UE, l'Africa e l'America Latina, con circa 400000 download dal lancio avvenuto nel 2015.

Tanto per cominciare, due dei consulenti medici dell'applicazione non sono autorizzati a praticare negli Stati Uniti e sono anche strettamente legati ad un'università cattolica a Santiago del Cile, dove l'accesso all'aborto rimane severamente limitato. D'altra parte, Femm è per lo più finanziata da donazioni private e si è scoperto che tra i vari donatori c'è la Fondazione Chiaroscuro, un'organizzazione benefica sostenuta quasi esclusivamente da Sean Fieler, un ricco investitore cattolico con sede a New York.

Le donne che usano Femm per monitorare la loro fertilità potrebbero cambiare idea secondo l'ideologia che sta dietro l'azienda. / © Maria Savenko / Shutterstock

Da tempo, Chiaroscuro sostiene organizzazioni che si oppongono al controllo delle nascite e all'aborto. Fieler, personalmente, ha criticato i repubblicani per non vietare l'aborto in un recente editoriale. Per quanto riguarda Femm, negli ultimi tre anni, la fondazione guidata da Fieler ha donato 1,79 milioni di dollari agli sviluppatori, secondo l'IRS. Fieler fa anche parte del consiglio di amministrazione della Femm Foundation, l'organizzazione no-profit che gestisce l'applicazione.

Per il pubblico, l'applicazione Femm non rivela facilmente la filosofia dei suoi finanziatori o leader, e si commercializza come un modo per "evitare o raggiungere la gravidanza".

Utilizzate l'applicazione Femm? Avete cambiato la vostra opinione al riguardo?