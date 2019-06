Apple deve pagare una grossa somma a Samsung (ma non lo farà)

Mentre alcuni grandi nomi della tecnologia soffrono di difficili condizioni geopolitiche, altri lottano a causa delle promesse non mantenute. Samsung e Apple avevano un accordo che non è stato rispettato. Come richiesto da Samsung, Apple dovrebbe pagare una penale.

I due giganti erano d'accordo: Samsung avrebbe fornito display OLED a condizione che il numero di ordini di pannelli avesse raggiunto i 100 milioni all'anno. Come forse saprete, le vendite di Apple non sono state molto elevate e questa cifra non è stata raggiunta. In breve: Apple non ha venduto abbastanza e Samsung si sta strofinando le mani di conseguenza.

L'importo richiesto ad Apple è di 100 miliardi di won, pari a circa 75,9 milioni di euro. La cosa più interessante di tutto questo, come spiega ETNews, è che Apple probabilmente non pagherà questo importo. Uscirà da questa situazione firmando contratti per l'acquisto di altri pannelli OLED (MacBook, iPad e smartphone).

Non dimentichiamo che Apple non ha esitato ad attaccare il suo rivale lamentandosi di alcuni schermi che soffrivano di problemi di produzione.

