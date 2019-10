iPhone 11 Pro Max: la migliore fotocamera su smartphone?

Per anni l'iPhone è stato considerato il migliore smartphone in termini di fotografia. Con il supporto della campagna marketing #ShotoniPhone di Apple, che ha riscosso un grande successo, è stato nato un neologismo tecnico che fa riferimento alla fotografia su iPhone: iPhoneography.

Ogni fotocamera dei modelli Pro ha una risoluzione di 12MP, compresa quella anteriore. Tutte e quattro possono registrare video in 4K ad un massimo di 60 fotogrammi al secondo. I video al rallentatore sono possibili anche con tutte le fotocamere. Le tre tprincipali sul lato posteriore raggiungono i 240 fps con risoluzione in Full HD, quella anteriore solo 120 fps, sufficiente per i nuovi Slofie introdotti Apple. Si tratta di video al rallentatore che possono essere registrati con la fotocamera anteriore del nuovo iPhone in piena risoluzione HD:

Ma prima di arrivare al prezzo, diamo un'occhiata ai fatti. I numeri di per sé non dicono molto perché produttori come Apple e Google con la cosiddetta fotografia computazionale basata sull'intelligenza artificiale, algoritmi complessi e reti neurali artificiali (e con il motore neurale di Apple nell'A13 Bionic) possono solleticare molto di più di quanto ci si aspetterebbe dalle fredde specifiche hardware.

Una fotocamera frontale completamente nuova e un trio di fotocamere sul retro costituito da grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo rendono l'iPhone 11 Pro uno smartphone versatile per i professionisti e per coloro che vogliono diventarlo e sono disposti a rompere il porcellino.

La concorrenza però non è rimasta con le mani in mano ed il grosso divario iniziale tra la qualità delle fotocamere iPhone e quella della concorrenza ha continuato a ridursi costantemente fino a quando Google, tra tutte, con i suoi Pixel, si è fatta strada soprattutto con la fotografia in notturna. Con l'iPhone 11 Pro Apple cerca di riconquistare il podio.

Ecco come significa passare da una fotocamera all'altra durante una registrazione video in 4K:

A differenza di alcuni altri produttori, Apple non vede la tripla fotocamera dell'iPhone 11 Pro come un assemblamento di singole fotocamere ma come un'unità. Le tre fotocamere principali sono un sistema autonomo che funziona in gran parte come un'unica fotocamera con obiettivi diversi e si presenta all'utente nello stesso modo.

Per are un esempio, iPhone 11 Pro salva automaticamente una foto o un video con una lunghezza focale selezionata, oltre a un secondo scatto con l'obiettivo grandangolare se viene rilevato un errore di composizione. La ragione è che se l'utente vuole correggere l' immagine, ad esempio per zoomare su una foto di gruppo perché una persona non si adatta completamente alla foto, l'applicazione può accedere automaticamente a questa foto alternativa. Per evitare che questo scatto extra ed opzionale riempia la memoria, questi scatti aggiuntivi vengono automaticamente cancellati dopo 30 giorni se non utilizzati.

Un altro esempio è che l'app della fotocamera mostra automaticamente all'utente quale area dell'immagine può catturare con l'obiettivo grandangolare. Le aree oscurate a sinistra e a destra sono il risultato dalla seconda fotocamera. Le transizioni sono senza soluzione di continuità.

iPhone 11 Pro Max all'azione! / © AndroidPIT

Con un Huawei P30 Pro o un Samsung Galaxy Note 10, un'interazione così fluida tra le fotocamere non è possibile a causa dei diversi sensori dotati di risoluzioni, livelli di zoom e lunghezze focali differenti. Al contrario, ogni singola fotocamera dell'iPhone 11 Pro offre scatti e video in gran parte identici e prevedibili, a parte la lunghezza focale e l'apertura, naturalmente.

Date un'occhiata a queste foto scattate con due delle tre fotocamere dell'iPhone 11 Pro:

Sensori diversi hanno caratteristiche diverse, la parola chiave è "Color Science", ovvero la teoria del colore e della sensitometria. In parole povere, sensori diversi percepiscono i colori in modo diverso, reagiscono in modo diverso alla luce, sono sensibili alle radiazioni e così via. Questo porta a risultati diversi. E ad altri fattori come gli obiettivi, la lunghezza focale, le aperture del diaframma non sono inclusi.

I professionisti vogliono, hanno bisogno e si aspettano risultati uniformi, comprensibili e affidabili. Per me che sono parte del team foto/video di AndroidPIT, ci sono solo poche fasi di lavoro così difficili come l'adattamento di diversi materiali d'immagine catturati con diverse fotocamere e impostazioni. Ecco perché i fotografi e i produttori di video di solito lavorano con un'unica fotocamera o almeno un unico brand ad un progetto.

Con filtri appropriati e ottimizzazioni del software, i produttori di smartphone possono regolare l'output delle loro fotocamere in una certa misura, ma solo per quanto riguarda la struttura hardware di base. Un confronto diretto rivela i vantaggi dell'approccio di Apple.

La modalità notte

La nuova funzione che ha catturato l'attenzione all'evento iPhone è la modalità notturna che stabilisce nuovi standard nel nostro test grazie ad una riproduzione realistica dei colori, valori di contrasto e gamma dinamica, nonché una convincente ricchezza di dettagli. Ciò risulta particolarmente evidente in un confronto diretto con il Samsung Note 10+, il Huawei P30 Pro e il Google Pixel 3.

Apple rende anche il funzionamento e il controllo della modalità notte un po' più facile rispetto alla concorrenza. La modalità notte si attiva automaticamente, riconoscibile da un'icona pop-up, analizza la stabilità o i movimenti della mano e offre un "tempo di esposizione" massimo basato su questi elementi; può essere esteso o ridotto manualmente se lo si desidera. Anche la modalità notturna può essere completamente disattivata.

Se si utilizza un treppiede, l'app della fotocamera consente una speciale modalità notturna "shutter speed" fino a 30 secondi. Tuttavia, Apple non si limita ad aumentare la velocità dell'otturatore della fotocamera ma scatta diverse foto a intervalli molto brevi che vengono divise in segmenti, analizzate e infine fuse insieme. Questo tempo di elaborazione scorre nella visualizzazione del tempo.

Rispetto a molte altre modalità notturne, non si traduce in cosiddetti flussi di luce causati da oggetti luminosi in movimento durante la registrazione, ma piuttosto in immagini con strutture chiare. A parte questo, la modalità notte reagisce molto più rapidamente rispetto a Huawei e Samsung. Questo approccio rende possibile anche l'astrofotografia con l'iPhone 11 Pro. C'è però un aspetto negativo: la fotocamera grandangolare non supporta la nuova modalità notturna per motivi sconosciuti.

Registrazione video

Anche se le fotocamere dei precedenti modelli di iPhone sono state superate dalla concorrenza in termini di qualità fotografica in alcune discipline, gli iPhone di Apple hanno sempre stabilito lo standard nella qualità video. Questo non è cambiato con i nuovi modelli: