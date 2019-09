Apple iPhone 11 vs 11 Pro vs 11 Pro Max: ecco le differenze

Design e display

Le differenze tra le tre varianti di iPhone 11 risiedono nelle dimensioni del display. Ma non solo, anche la tecnologia utilizzata è differente. Mentre iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono dotati di un pannello OLED, Apple continua ad affidarsi alla tecnologia LCD su iPhone 11, il modello più economico. Quest'ultimo misura 6,1 pollici mentre iPhone 11 Pro ne misura 5,8 pollici.

Due fotocamere su iPhone 11. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Se avete bisogno di più spazio per i vostri contenuti potete optare per iPhone 11 Pro Max. Questo offre un display da 6,5 pollici ed è, come suggerisce il nome, il più grande dei tre membri della famiglia. Non vi sono molte differenze nel design rispetto ai predecessori. Così, tutti e tre i modelli, non rinunciano ad un ampio notch che ospita la tecnologia Face ID.

Il comparto fotografico

A distinguere l'iPhone 11 dai due modelli Pro è il numero di sensori fotografici montati sulla scocca. L'iPhone 11 ha due fotocamere, le versioni Pro ne contano tre. Una fotocamera in più rispetto al modello dell'anno precedente.

Tre fotocamere posteriori per i modelli Pro, due per il modello "standard". / © Apple

L'iPhone 11 è dotato di una fotocamera da 12 megapixel con obiettivo grandangolare (26 mm, f/1,8) e di una seconda fotocamera con la stessa risoluzione e obiettivo ultragrandangolare (13 mm, f/2,4). Entrambi sono disponibili anche per iPhone 11 Pro e Pro Max. Su questi due modelli è però installata anche una terza fotocamera da 12 megapixel con teleobiettivo (52 mm, f/2,0).

Oltre alle fotocamere fisiche aggiuntive, Apple ha anche annunciato una nuova modalità notturna. Resta da vedere come alla fine se la caverà rispetto ai Pixel e ai flagship di Huawei. Gli esempi portati da Apple sul palco sono stati impressionanti. Con "Deep Fusion" poi l'iPhone scatta nove foto e ne crea una ricca di dettagli. Apple però non ha ancora rivelato esattamente quando verrà rilasciato il corrispondente aggiornamento software.

iPhone 11 è disponibile in sei colori. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Altre differenze, prezzi inclusi

Tutti e tre gli iPhone si affidano al processore A13 Bionic. Si suppone che offra più prestazioni e sia superiore agli smartphone Android, dice Apple. Come al solito Apple non fornisce alcuna informazione sulla RAM o sulle dimensioni della batteria. Tuttavia è ovvio che l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max offrono qualche cosa in più rispetto al modello più economico. Tutti gli iPhone hanno anche la certificazione Wifi 6, un più veloce Face ID e certificazione IP68.

I prezzi sono l'altro elemento distintivo. L'iPhone 11, disponibile in sei colori, costa 799 euro con 64 GB di memoria integrata. Costa 849 euro con 128 GB di memoria, se avete bisogno di 256GB dovrete tirarne fuori 969.

L'iPhone 11 Pro costa 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB) e raggiunge i 1.589 euro (512 GB). L'iPhone 11 Pro Max costa 1.289 euro (64 GB), 1.459 euro (256 GB) e 1.689 euro (512 GB). È possibile pre-ordinare tutti e tre i modelli che saranno disponibili nei negozi a partire dal 20 settembre.