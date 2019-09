Ecco come Apple ha stregato i suoi fan

iPhone 11

Prima di tutto, l'iPhone 11. È dotato di un display Liquid Retina da 6,1" con tecnologia True Tone. C'è anche l'audio spaziale con Dolby Atmos. L'iPhone 11 è dotato di una doppia fotocamera: obiettivo grandangolare da 12MP (26mm f1.8) e un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP (f2.4). Quest'ultimo offre anche uno zoom ottico 2X. L'intelligenza artificiale è una parte importante della macchina fotografica, naturalmente, e c'è un nuovo rendering semantico che si basa su ciò che si sta inquadrando.

C'è una nuova modalità notturna che cerca di competere con Google e Huawei, i grandi in questo campo. Apple ha introdotto anche Slofies... no, seriamente! La fotocamera frontale può girare video al rallentatore, per quelle riprese con i capelli al vento con il broncio. Basta, vi prego!

Video al rallentatore con la fotocamera per selfie. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Il chip integrato su iPhone 11 è un A13 Bionic. Apple ha mostrato il gioco Pascal's Wager per dimostrare la potenza del chip. In termini di batteria, l'iPhone 11 durerà un'ora in più dell'iPhone XR, o almeno così promette! Lo smartphone è disponibile in sei nuovi colori: viola, verde, giallo, nero e rosso. I prezzi partono da 699 dollari, 50 dollari in meno rispetto all'iPhone XR dello scorso anno.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Apple ha comprensibilmente aumentato le capacità fotografiche del nuovo iPhone Pro per il 2019. La nuova fotocamera è dotata di un obiettivo grandangolare (f/1,8), un teleobiettivo (f/2,4) e un obiettivo ultra-grandangolare con campo visivo di 120 gradi (f/2,0).

Vi sono opzioni per 0.5X, 1X e 2X quando si tratta di zoom ottico. Le foto che Apple ha mostrato sul palco erano fantastiche, come ci si aspetterebbe. C'è anche una nuova funzione chiamata Deep Fusion, che scatta nove immagini e le assembla in una foto con dettagli aggiuntivi e basso rumore. Apple ha detto che si trattava di "fotografia computazionale, scienza folle".

La fotocamera di iPhone 11 Pro promette bene! / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Oltre alla fotocamera, l'iPhone 11 Pro è dotato di un Display Super Retina. Si tratta di un OLED con 2 milioni a 1 contrasto, 1200 nit di luminosità e Apple afferma sia del 15% più efficiente dal punto di vista energetico. Il chipset è lo stesso del normale iPhone 11, l'A13 Bionic. Apple ha chiamato in causa Sri Santhanam per parlare di machine learning sul nuovo chip. La CPU può fare un trilione di operazioni al secondo. Interessante, ma la maggior parte delle persone che comprano un iPhone non si preoccupano di questo tipo di cose.

È disponibile in alcune nuove finiture: verde, grigio, argento e oro. È possibile preordinarlo da venerdì mentre le spedizioni inizieranno il 20 settembre.

Ma quanto costano i nuovi iPhone?

Sapevamo che non sarebbero stati economici, ma almeno nnon vi è una grossa differenza rispetto ai modelli dello scorso anno, XR, XS e XS Max. Sembra che Apple abbia imparato la lezione. Sarebbe stato davvero audace aumentare ancora una volta il prezzo!

iPhone 11 parte da $699

iPhone 11 Pro parte da $999

iPhone 11 Pro Max inizia a partire da $1.099

Un nuovo iPad a sorpresa

Greg Jozwiak è salito sul palco per annunciare il nuovo iPad di settima generazione. Dotato di un nuovo display Retina da 10,2 pollici (rispetto al vecchio display da 9,7 pollici), incorpora un chip A10 Fusion. Offre inoltre uno Smart Connector che consente di collegare la tastiera intelligente di dimensioni standard.

L'annuncio del nuovo iPad è stato inaspettato e ha permesso di introdurre l'argomento del multitasking in iPad OS. Non ce lo aspettavamo, ma gli iPad più piccoli e più economici sono molto popolari, e sospetto che si vendano bene. È interessante notare come Apple non abbia sepcificato se utilizzano un port Lightning o USB-C ma dato che Jozwiak non ha acclamato la presenza del port USB-C, ci sarà da fare i conti con il Lightning.

Il nuovo display Retina da 10,2 pollici iPad. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

I prezzi partono da 329 dollari. È possibile ordinare il nuovo iPad da oggi e la spedizione è prevista a partire dalla fine del mese.

Apple Watch Series 5

Apple ha lanciato la quinta generazione del suo Apple Watch sul palco del Steve Jobs Theatre. La caratteristica più importante è il nuovo display Retina Always-on. Il display si aggiorna dinamicamente, da 60Hz a 1Hz per il risparmio energetico. Apple promette 18 ore di autonomia. C'è anche un nuovo modello in titanio e un nuovo modello in ceramica bianca. Sono disponibili anche le varianti Nike e Hermès.

Apple ha poi dotato lo smartwatch di una bussola integrata, che suona abbastanza noiosa sulla carta, ma che permette di trovare la giusta direzione e di accedere a informazioni come longitudine, altitudine e latitudine. Ci sono anche alcune nuove funzioni di chiamata d'emergenza che non richiedono un iPhone per funzionare!

Il nuovo Apple Watch Series 5 / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

I prezzi per l'Apple Watch Series 5 partono da $399. È possibile ordinare ora, con spedizione fissata per il 20 settembre. Ah, dimenticavo: l'Apple Watch Series 3 cala il suo prezzo a 199 dollari.

Studi sulla salute

Tre nuovi studi di ricerca sulla salute sono in arrivo dopo l'Apple Heart Study. C'è uno studio sull'udito in collaborazione con l'OMS e l'Università del Michigan, uno sulla salute delle donne con il NIH e Harvard e uno sul cuore e il movimento con l'American Heart Association e il Brigham and Women's Hospital.

Una nuova app Apple Research per questi prodotti verrà rilasciata negli Stati Uniti verso la fine dell'anno.

App Arcade

Arcade, il nuovo servizio di abbonamento al gioco di Apple per desktop e TV mobile, è salito sul palco ed ha aperto la conferenza stampa. I giochi Apple Arcade saranno disponibili da un tab dedicato nell'App Store. Diversi i giochi pronti per il lancio, si tratta di titoli esclusivi non disponibili su altre piattaforme. Ogni mese verranno aggiunti nuovi giochi, con raccomandazioni e trailer di gioco inclusi.

Frogger in Toy Town, Shinseki Into The Depths, Sayonara Wild Hearts, sono i giochi più noti confermati per Apple Arcade. App Arcade sarà lanciato il 19 settembre in 150 Paesi al prezzo di 4,99 dollari al mese. C'è anche un mese di prova gratuita per chi volesse prima accertarsi della qualità del servizio!

Frogger in Toy Town giocato su iPad / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Apple TV+ e tvOS 13

Tim Cook ha mostrato alcuni degli spettacoli che arriveranno ad Apple TV Plus, tra cui il trailer della prima mondiale di See, un nuovo show del creatore di Peaky Blinders. Sarà un originale esclusivo di Apple TV Plus.

Apple TV Plus sarà disponibile dal 1° novembre in più di 100 Paesi ed Apple si prepara a rilasciare nuove uscite ogni mese. Costa 4,99 dollari al mese, meno di Netflix e Disney+.

SEE sarà in esclusiva per Apple TV+ / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Come vedete Apple ha riservato al suo pubblico qualche sorpresa anche quest'anno. L'iPad è arrivato in modo inaspettato, ed i servizi di streaming e gaming mettono Apple in prima fila con Netflix e Google. Per gli utenti significa avere più opzioni a disposizione, qualcosa di positivo quindi!

Quale tra questi annunci è quello che vi ha entusiasmato maggiormente?