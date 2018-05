WWDC 2018: cosa bolle nella pentola di Apple?

Incredibile! Nel 2017, di media, negli attacchi di posta elettronica sono stati rubati 950 euro! Lo conosci? 50 50 280 votanti

Perché seguire l'evento di Apple?

Lo so, la prima domanda che vi passa per la testa è: perché seguire il keynote di Apple? In realtà la WWDC è un evento interessante per qualsiasi appassionato di tecnologia, fan di Apple, Android o Microsoft che sia. Abbiamo visto come negli ultimi anni iOS e Android si siano avvicinati sempre più, offrendo feature molto simili tra loro ed Android P con i nuovi controlli tramite gesti ne è l'esempio più calzante.

Del resto si parla di due ecosistemi differenti ma che puntano entrambi allo stesso obiettivo: offrire ai propri utenti la migliore esperienza possibile, ottimizzando il sistema con nuove funzioni capaci di tenere il passo con le nuove esigenze e tecnologie presenti sul mercato.

Sappiamo inoltre come, in alcuni casi, sia Apple la prima a rilasciare delle nuove feature in arrivo su Android poco dopo. Talvolta avviene però il contrario: ciò che da tempo è noto nel mondo Android sbarca poi su Apple in una versione più matura.

WWDC 2018: quando e come seguirla

La conferenza per sviluppatori di casa Apple si terrà quest'anno dal 4 all'8 giugno a San Jose presso il McEnry Convention Center. La location rimane quindi invariata rispetto allo scorso anno. Il keynote si aprirà il lunedì alle 19:00 ora italiana.

Lo scorso anno Apple non ha aperto le porte dello streaming a tutti e per seguire l'evento era necessario possedere un dispositivo Apple o utilizzare il browser Safari. Quest'anno potrete però seguire l'evento anche utilizzando una versione recente di Chrome o Firefox (sono necessari (MSE, H.264 e AAC): grazie Apple!

Il software al centro di tutto

Le novità principali riguarderanno la nuova versione software per iPhone, iOS 12. Oltre ad un'ottimizzazione della stabilità del sistema, iOS 12 potrebbe introdurre una schermata home ridisegnata e qualche novità anche per le app dedicate a posta elettronica, fotocamera e foto. Potrebbe esserci spazio anche per qualche nuova feature riguardante AR, Animoji e parental control.

La novità più interessante potrebbe essere offerta da macOS 10.14 considerando che Apple, secondo i rumor, sta lavorando su app universali utilizzabili su Mac, iPhone e iPad.

L'iPad continua ad avere la meglio su qualsiasi tablet Android.

Ci sarà posto per l'iPhone SE 2?

Sono passati due anni dal lancio del primo iPhone SE. Da tempo si parla di un suo successore e non ci sembra così assurdo pensare che nel 2018 Apple rilascerà la nuova generazione di iPhone SE. Difficile al momento sapere se la WWDC sarà l'occasione per presentarlo ma, nel caso, siamo pronti a scoprire cosa offrirà (preparatevi al notch).

I render trapelati su Apple iPhone SE 2 mostrano il notch.

watchOS 5: monitoraggio del sonno su Apple Watch?

Una nuova versione di watchOS potrebbe mettere il turbo all'ultimo Apple Watch. Considerando che l'azienda lo scorso anno ha acquisito Beddit e la sua app, potrebbe essere giunto il momento di integrare funzioni legate al monitoraggio del sonno nell'indossabile di Cupertino.

Monitoraggio del sonno su Apple Watch? Perché no!

Cos'altro?

Durante il keynote anche Siri e HomePod potrebbero salire sul palco. In entrambi i casi abbiamo visto come Google, con Assistant ed i suoi speaker intelligenti per la casa, abbia fatto passi da gigante. Assistant impara nuove lingue, affina le sue capacità linguistiche, va incontro alle famiglie e si prepara a rendersi sempre più utile arrivando ad effettuare una chiamata al nostro posto (spaventoso da un lato, ma incredibilmente affascinante dall'altro); e pensare che fino a due anni fa era Siri l'unico assistente intelligente degno di questo nome...

Apple non può certo starsene a guardare e l'ottimizzazione di Siri, così come di HomePod, mi sembra un passaggio necessario. La WWDC ci mostrerà sicuramente qualche interessante novità ed è per questo che seguiremo l'evento con attenzione per aggiornarvi sugli aspetti più interessanti che potrebbero influenzare anche il mondo Android.

Cosa vi aspettate dalla WWDC?