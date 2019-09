Asus alla carica con Chromebook C434: un buon laptop ma non un buon tablet

I Chromebook sono sempre più popolari e a renderli tali vi sono principalmente tre fattori: prezzo, autonomia e prestazioni. Il Chromebook Flip C434 annunciato al CES 2019 è ora in commercio. Orientato al top della gamma, il Chromebook Flip C434 offre una cerniera a 360 gradi che consente di utilizzare il computer come un tablet. Qual è la sua utilità nell'uso quotidiano? Acer Chromebook 315: uno dei primi dotati di processore AMD

Valutazione

Pro ✓ Design elegante

✓ Autonomia

✓ Prestazioni

✓ Connettività Contro ✕ Modalità tablet limitata

✕ Prezzo elevato per un Chromebook

Un computer ma anche un tablet Asus non cambia una formula che funziona. Questo Chromebook Flip C434 sta già sostituendo l'eccellente Flip C302. Come quest'ultimo modello, anche il nuovo è dotato di una cerniera a 360 gradi che ne consente l'utilizzo come tablet. Mentre il formato non cambia molto (15,7 mm di spessore e 1,45 kg di peso), il nuovo Chromebook beneficia dei progressi in termini di display che ora offre una diagonale senza cornici da 14 pollici, rispetto ai 12,5 pollici di prima. Inoltre, la larghezza del telaio laterale è stata ridotta a 5 mm. Ecco perché potrei innamorarmi di un Chromebook Il Chromebook Flip C434 è dotato di un display da 14 pollici edge-to-edge in un telaio da 13 pollici. / © AndroidPIT Interamente in metallo, il Chromebook Flip C434 possiede un telaio in alluminio sulla parte superiore e inferiore. Il design finale è omogeneo in tutto il suo aspetto, sia che venga utilizzato in modalità computer o tablet. Si tratta sicuramente di uno dei Chromebook più premium sul mercato e il suo formato 16/9 lo rende compatto e comodo da infilare in uno zaino. Nuovo Acer Chromebook 15 (2017) nel nostro test hands-on Il Flip C434 offre una finitura di alta qualità. © AndroidPIT Non è quindi sorprendente trovare una tastiera retroilluminata con una battuta sufficientemente lunga (1,4 mm di distanza). Utilizzarlo per scrivere è davvero piacevole ma l'intensità della retroilluminazione non mi ha soddisfatto: mi è capitato di non riuscire a distinguere correttamente i tasti. Il touchpad di plastica sotto la tastiera è abbastanza grande ma non raggiunge le dimensioni o la fluidità di un Macbook o Matebook. La cerniera Asus ErgoLift, che solleva la parte posteriore della tastiera, rende più confortevole la digitazione. In dotazione Asus mette a disposizione un connettore in quanto il ChromebookFlip C434 offre due porte USB Type-CTM e una sola porta USB Type-A per il collegamento di dispositivi esterni. Una scelta che apprezziamo e che evita di acquistare adattatori o dongle aggiuntivi. Presenti anche due altoparlanti integrati nella base e connettore mini-jack da 3,5 mm. Troverete anche lo slot per una scheda microSD (anche se non protetto). La tastiera è piacevole da usare ma dovrebbe offrire una luminosità più intensa. / © AndroidPIT

Un bellissimo schermo Il display IPS dell'Asus Flip C434TA è semplicemente eccellente . Le sue cornici super sottili consentono di godere di uno schermo da 14 pollici in un modello da 13 pollici. La sua risoluzione in Full-HD (1920x1080 pixel) ha una resa eccellenza. Una definizione in QHD sarebbe stata auspicabile ma su base giornaliera il Full-HD fa il suo lavoro: è necessario fare alcune concessioni o si rischia di far salire il prezzo del Chromebook. Nulla da lamentare in termini di luminosità o angoli di visione che sono più che sufficienti. Il formato 16:9 è perfetto per lo streaming video. Nella parte superiore, sopra lo schermo, è presenta una webcam che offre una definizione in HD di base e che si presta alle videochiamate (chiedergli di più è da pazzi). Lo schermo è anche tattile e la sua reattività è eccellente. Perfetta per il lavoro ma anche per lo svago. / © AndroidPIT

Due in uno La caratteristica interessante di questo modello è la possibilità di capovolgere il display per l'uso in modalità tablet . Se l'idea è buona, la pratica lo è un po' meno: delle cornici così sottili non lo rendono facile da gestire ed il peso è eccessivo per un tablet. Anche la modalità multifinestra è assente nella modalità tablet ed è necessario utilizzare la tastiera virtuale. Infine, molte applicazioni e giochi non possono essere scaricati sul dispositivo. In breve, non è necessariamente l'uso migliore per questo Chromebook. La modalità tablet mi ha deluso. © AndroidPIT Se però siete alla ricerca di un tablet, dovreste dare un'occhiata al Samsung Galaxy Tab S6 o all'iPad Pro.

Chrome OS Il sistema operativo utilizzato è Chrome OS . Grazie alla sua leggerezza, offre un'esperienza fluida e basata principalmente sul cloud. La memoria estensibile del terminale permette di archiviare i documenti. Alcuni ne apprezzano la semplicità e la velocità, altri rimpiangono la mancanza di personalizzazione. Per maggiori informazioni, vi suggerisco di leggere i seguenti articoli che approfondiscono l'argomento: I Chromebook sono fatti per essere condivisi

Un ottimo hardware sotto il cofano Questo aspetto premium si riflette anche nelle performance . Asus ha deciso di mettere sotto il cofano l'ottava generazione di processori Intel. Sono disponibili tre configurazioni: i7-8500Y, i5-8200Y o M3-8100Y. Il notebook convertibile include quindi un potente processore e una RAM fino a 8GB e 128GB di memoria (con supporto per schede microSD fino a 2 TB). Questo fornisce prestazioni fluide anche con molti task aperti, incluso Chrome o le varie app Android. Ci dispiace Google ma è Lenovo ad avere il primo Chromebook 4K Il computer è completamente silenzioso anche perché non integra alcuna ventola. L'unità non si surriscalda, a differenza di molti dei suoi concorrenti.

Suono stereo In termini di audio, il suono è chiaro e perfettamente udibile grazie a due altoparlanti che forniscono un suono stereo . Mettiamola così: non è il miglior computer in questo campo e altri fanno di meglio ma l'Asus ChromeBook Flip C434 se la cava. Fa il suo lavoro, niente di più, niente di meno.

9 ore di autonomia garantite Concludiamo la prova del Chromebook Flip C434 con uno dei punti di forza del dispositivo, ovvero la sua autonomia. Asus promette 10 ore. Nel mio test mi ha garantito più di 9 ore di utilizzo senza problemi. Il tutto con una luminosità dello schermo di circa il 70%, collegato ad una rete WIFI stabile e senza applicazioni Android in background. Per caricarlo è necessario un caricabatterie USB di tipo C. Occorre un'ora per una carica completa.

Asus Chromebook Flip C434 – Specifiche tecniche