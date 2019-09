ASUS ROG Phone II hands-on: smartphone per il gaming con un alto potenziale

I giochi per smartphone sono un mercato in costante crescita in cui non solo i gamer amano immergersi ma anche i produttori di smartphone. Mentre Samsung, OnePlus ed altri integrano speciali modalità di gioco nel sistema operativo via software, ASUS lancia il ROG Phone II, uno smartphone appositamente studiato per le esigenze dei giocatori. Ecco le nostre prime impressioni sul nuovo guerriero del gaming.

Un design estroverso Quando si tratta di andare incontro ai gusti dei giocatori con i prodotti ROG, la lunga esperienza nel settore dei PC viene fuori. La personalità dei veri gamer trova espressione negli effetti di luce e nel design estroverso. C'è anche la possibilità di configurare gli effetti luce ed i colori via software. Ma tutto ciò era già noto dal primo ROG Phone rilasciato nel 2018. Anche l'implementazione a freddo dei trigger ad aria in modalità paesaggio è stata mantenuta nella nuova generazione. Un design eccentrico per ASUS ROG Phone II. / © AndroidPIT

Un display da capogiro Per un gamer la frequenza di aggiornamento è molto importante. Non solo le animazioni appaiono più fluide, ma la maggiore frequenza di aggiornamento rende le azioni sul touchscreen molto più precise. Già nel primo ROG Phone ASUS utilizzava un pannello AMOLED a 90 Hertz. Su ROG Phone iI il produttore alza la posta in gioco di altri 30 Hertz, cosicché ora sul display vengono visualizzati 120 fotogrammi al secondo. Per quanto riguarda il tempo di reazione del display ASUS parla di 49 ms e li mette a confronto con gli 85 ms di OnePlus 7 Pro. ASUS ROG Phone II: un display che fa girar la testa! / © AndroidPIT Un frame rate così elevato, un tempo di reazione così breve non può che pesare sulla batteria. Tuttavia Asus utilizza una risoluzione in FullHD+ (1080 x 2340 pixel) nonostante l'enorme diagonale dello schermo di 6,59 pollici. Affinché il display AMOLED possa davvero dare vita ai giochi, ASUS offre il lusso di calibrare ogni singolo display ROG Phone II prima di metterlo in vendita.

Un software pensato per il gaming Il software ha varie opzioni per regolare i giochi installati. Provare tutte le opzioni durante l'hands-on è stato semplicemente impossibile, ma le metteremo alla prova durante il test finale. osso già dirvi che ASUS, grazie alla sua esperienza di gioco per PC, offre ai gamer ambiziosi su mobile qualche possibilità in più rispetto a Samsung, OnePlus ed altri. Se l'interfaccia utente ROG è eccessiva, ASUS offre la possibilità di passare all'interfaccia utente Zen.

Piena potenza con lo Snapdragon 855+ Quando si tratta di prestazioni, lo smartphone di un giocatore non può certo tirarsi indietro. Il pubblico è esigente e vuole ottenere prestazioni costantemente elevate dall'hardware durante un gioco intenso. Anche le più piccole fluttuazioni del frame rate potrebbero portare alla perdita di punti preziosi. Il cuore del ROG Phone II proviene da Qualcomm ed è lo Snapdragon 855+, un SoC sintonizzato dove il nucleo ad alte prestazioni è clockato a 2.96 GHz invece che a 2.84 GHz. Oltre alla CPU, la GPU ottiene anche un clock più elevato. Per impostazione predefinita l'Adreno 640 funziona nel normale Snapdragon 855 con un massimo di 585 MHz. Affiancato allo Snapdragon 855+, e quindi nel ROG Phone II, l'unità grafica gira fino a 700 MHz. Secondo ASUS questo contribuisce ad un aumento del 40% delle prestazioni grafiche. Lo Snapdragon 855+ è il cuore del ROG Phone II. / © AndroidPIT ASUS offre sul suo smartphone ben 12GB di RAM e una memoria interna da 512GB. La versione Ultimate offrirà in seguito oltre 1 TB di memoria interna. Da specificare che il ROG Phone II non offre più uno slot per la scheda microSD.

Foto e video migliori per i giocatori Naturalmente gli utenti di ROG Phone II vogliono anche fare foto e video con il loro smartphone. La qualità della fotocamera della prima generazione poteva essere definita ok, ma la community voleva di più e ASUS vuole andarle incontro con la seconda generazione. Come su ZenFone 6, anche su ROG Phone II ASUS si affida al sensore di immagine IMX 86 di Sony con 48MP e Quad Bayer, che può combinare quattro pixel in uno solo. L'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera per selfie nell'angolo in alto a destra dovrebbe migliorare l'esperienza in modalità paesaggio ./ © AndroidPIT La fotocamera grandangolare è dotata anche di un nuovo sensore. Invece di 8MP il nuovo telefono ROG Phone II ne propone 13MP. Anche i selfie dovrebbero essere migliori con la nuova fotocamera frontale da 24MP. Se l'intero setup della fotocamera porterà davvero a foto e video migliori, lo scopriremo solo nel test finale.

Batteria solida per un divertimento prolungato Dimenticate smartphone come il Samsung Galaxy S10 5G (4500 mAh) o il Huawei Mate X 5G (4200 mAh) se state pensando a batterie grandi, perché ASUS le mette in ombra. Il ROG Phone propone ben 6000 mAh promettendo un'autonomia di due giorni sotto un utilizzo normale. Lo svantaggio è il suo peso: lROG Phone II pesa ben 240 grammi. ASUS fornisce allo smartphone da gioco 30 watt per la ricarica rapida in modo che non occorrano ore per ricaricare la batteria. ASUS ha spostato il sistema di ricarica dallo smartphone all'alimentatore in modo che la temperatura nello smartphone non aumenti eccessivamente durante il processo di ricarica. Una delle numerose opzioni accessorie per il ROG Phone II: la docking station. / © AndroidPIT

Asus ROG Phone 2 – Specifiche tecniche Dimensioni: 171 x 77,6 x 9,5 mm Peso: 240 g Capacità della batteria: 6000 mAh Dimensioni del display: 6,59 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (391 ppi) Fotocamera frontale: 24 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 12 GB Memoria interna: 256 GB

512 GB Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,96 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0