Asus ROG Phone 2: lo foto confermano Snapdragon 855+ e display 120Hz

Asus ROG Phone è stato probabilmente uno dei migliori smartphone da gaming del 2018 ed eravamo certi che il produttore taiwanese avrebbe rilasciato una nuova versione. A poche ore dall'annuncio da parte di Asus stessa in cui ha confermato l'utilizzo del nuovo SoC Snapdragon 855+, siamo ora in grado di dare un primo sguardo reale alla seconda generazione.

Il ROG Phone 2 è stato individuato su Weibo e non sembra essere poi così diverso dal suo predecessore, sia dal punto di vista estetico che dell'interfaccia utente. Da una delle due foto è impossibile non notare uno degli aspetti più vociferati di questi mesi: un display capace di sfruttare una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, un enorme passo in avanti rispetto ai 90 Hz del dispositivo dello scorso anno. Nell'immagine si può notare come il menu dedicato offra agli utenti la possibilità di scegliere tra 60Hz, 90Hz e 120Hz.

Impossibile non notare la frequenza di aggiornamento a 120Hz! / © Weibo

Ciò potrebbe aiutare con le prestazioni nei giochi, specialmente quando si parla di titoli che non non sono in grado di supportare una frequenza così alta. Ma non solo, poiché selezionare una frequenza di aggiornamento più elevata influisce sicuramente sulla durata della batteria poiché richiede più potenza.

A parte questi importanti dettagli, purtroppo non sappiamo altro sul prossimo ROG Phone 2 di Asus, ma è auspicabile immaginare la presenza dei pulsanti ultrasonici e una vasta gamma di accessori. Ricordiamo inoltre che Asus ha in programma un evento ROG fissato per il 23 luglio dove molto probabilmente annuncerà il dispositivo. Restate sintonizzati!

Pensavate che 90Hz su uno smartphone non fossero ancora abbastanza? Eccovi accontentati!