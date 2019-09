Hyundai e Kia: sfidano Tesla investendo nella ricarica rapida

Il Motor Show di Francoforte si svolge questa settimana. È quindi l'occasione perfetta per i produttori di mostrare i loro progetti e sforzi nel campo della mobilità elettrica. L'investimento di Hyundai Motor (20% di Ionity), il più grande gruppo automobilistico sudcoreano con i marchi Hyundai e Kia, non solo delizierà i proprietari di veicoli elettrici, ma stimolerà anche le vendite dei modelli elettrici nelle nostre regioni.

"La nostra partecipazione a questa joint venture riafferma l'entusiasmo del gruppo per la mobilità elettrica in futuro", ha dichiarato Thomas Schemera, vicepresidente del gruppo Hyundai Motor Group.

#IONITY, the joint venture between BMW Group, Ford Motor Company, Daimler AG, and the Volkswagen Group with Porsche AG, today welcomes new shareholder Hyundai Motor Group on board – accelerating IONITY's mission to make long distance EV travel across Europe a reality.