Ecco come bloccare i pop-up sui browser Android più usati

Siete stanchi degli annunci pubblicitari che compaiono sul vostro dispositivo mentre navigate sul web? E se vi dicessimo che potete liberarvene in pochi e semplici passi? Fortunatamente non sempre è necessario installare un software di terze parti per liberarsi degli annunci pubblicitari e dei pop-up che compaiono nei momenti meno opportuni. Per bloccarli una volta per tutte vi basterà accedere alle impostazioni del vostro browser!

Scorciatoie:

Pop-up: cosa sono?

Non dovreste avere alcun dubbio ormai, ma meglio fare un po' di chiarezza sul termine pubblicità pop-up. Si tratta di fastidiosissime finestrelle che si aprono automaticamente sul browser. Sono certa che li conosciate bene, soprattutto se siete soliti guardare film e serie TV in streaming, perché spuntano fuori sulla schermata per attirare la nostra attenzione (o semplicemente per urtarci il sistema nervoso) e spingerci ad acquistare prodotti o servizi di ogni genere.

Sul vostro Android, come sul PC, è possibile bloccare questo tipo di pubblicità semplicemente modificando le impostazioni del browser. Scoprite subito come agire sul browser del vostro dispositivo Android per poter continuare a navigare sul vostro dispositivo senza interruzioni.

Al centro un esempio di pop-up, in questo caso di "tipo buono" e utile. / © AndroidPIT

Come bloccare i pop-up sui browser Android più scaricati

Google Chrome: il browser più utilizzato

Tra i browser più utilizzati in assoluto, sicuramente presente sul vostro Android, troviamo naturalmente Google Chrome e la procedura per bloccare la pubblicità è piuttosto semplice, vi basterà seguire pochi e semplici step:

Avviate il programma e selezionare il menu in alto a destra Toccate la voce Impostazioni Sotto Impostazioni Contenuti/Impostazioni sito dovrete selezionare la casella dedicata al blocco dei popup.

Basta accedere alle impostazioni e bloccare i popup con un tap! / © AndroidPIT

Mozilla Firefox: la chiave della personalizzazione

Indubbiamente tra i browser preferiti non solo per la rapidità e l'interfaccia facile ed intuitiva, ma soprattutto per il numero di plug-in installabili e l'alta possibilità di personalizzazione. Per disabilitare i pop up con Mozilla Firefox la procedura che adottiamo è un po' diversa ma davvero immediata. Nelle impostazioni non troverete la funzione apposita, quindi:

Nella barra degli indirizzi scrivete about:config Si aprirà un motore di ricerca interno, copiate quanto segue: dom.disable_open_during_load Settate la funzione su False

Firefox è disponibile nella versione Focus il cui obiettivo è la massima privacy. / © AndroidPIT (screenshot)

Opera: leggero e minimalista

Opera è un ottimo browser (sia desktop che mobile) apprezzato per la leggerezza e l'interfaccia grafica pulita. Anche questo browser offre interessanti funzioni ed è rapido nella ricerca di contenuti. Per disabilitare i popup sarà sufficiente:

Toccare il logo a forma di O in basso a destra Si aprirà un menu dal quale dovrete scegliere l'icona a forma di ingranaggio dedicata alle impostazioni Comparirà poi un finestra, scorrete fino alla voce Avanzate Se non è già selezionata, cliccate su Blocco pop-up

Semplice ed immediato! / © AndroidPIT

Come rimuovere wonderlandads.com pop-up

Vi siete imbattuti anche voi in wonderlandads.com pop-up? Ahimè quello che avete davanti è un vero e proprio malware che sembra infastidire diversi utenti. Per prima cosa provate ad utilizzare un browser diverso da quello che state al momento utilizzando: passate ad esempio a Opera o Mozilla sul vostro dispositivo:

Nel caso non doveste riuscire a risolvere il problema, effettuate un reset ai dati di fabbrica del vostro dispositivo.

In questo modo non avrete più noiosi riquadri o finestre pubblicitarie che vi compariranno durante la navigazione e potrete accedere anche alle pagine web più esposte a pubblicità. Voi quale browser siete soliti utilizzare su Android?