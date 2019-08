Bose Frames Alto recensione: non buttate vie le vostre cuffie

Il gigante dell'audio Bose, forse più conosciuto al giorno d'oggi per le sue cuffie con cancellazione del rumore auricolare, ha realizzato un paio di occhiali da sole con funzionalità audio. Si chiamano Bose Frames Alto e sono disponibili in due versioni. Li ho provati per capire come funzionano ed a chi potrebbero essere utili.

Valutazione

Pro ✓ Confortevoli da indossare

✓ Qualità audio per chiamate e podcast

✓ Qualità costruttiva Contro ✕ Il suono manca di bassi

✕ Bose AR non è pronto

Un design classico Il design degli occhiali Bose Frames Alto è quello che l'azienda definisce Modern Classic. Lo chiamo "Ray-Ban Wayfarer-Esque". Detto questo, mi piace il design. Per un prodotto che è stato realizzato da quella che è essenzialmente un'azienda audio, e che non è esattamente nota per la parte design, sono impressionato da quanto assomiglino a dei normali occhiali da sole, specialmente se indossati da persone con i capelli abbastanza lunghi da coprire le aste piuttosto grosse. Sono anche comodi da indossare, nonostante il peso di 44,7 grammi. Il design è abbastanza Ray-Ban, a mio parere. / © AndroidPIT La qualità costruttiva è eccellente. Le cerniere in acciaio, rifinite in oro, sono solide come pietre. La montatura è realizzata in nylon ed è comodamente adagiata sul ponte del naso. Rispetto a degli occhiali normali, offrono i pin dorati per la ricarica nella parte interna delle stecche. I Bose Frames Alto arrivano all'interno di una custodia in finta pelle, con spazio sufficiente per il cavo di ricarica. Sembra resistente ed protegge a dovere gli occhiali. Le lenti sono resistenti ai graffi e agli urti, ma a nessuno viene in mente di gettare un paio di occhiali da sole da 250 euro in borsa senza usare la custodia. La custodia è robusta, ma non è in vera pelle. / © AndroidPIT La connessione tra gli occhiali e lo smartphone avviene tramite Bluetooth. È possibile utilizzare l'applicazione Bose Connect, ma non è necessario. In combinazione con le funzionalità Trusted Devices in Android, non ho mai avuto problemi di connettività e la configurazione iniziale è stata veloce. Bose dice che il raggio d'azione è di nove metri. Raramente mi sono trovato così lontano dal mio smartphone.

La Bose AR ha un disperato bisogno di sviluppatori Grazie all'applicazione Bose Connect, gli occhiali supportano Bose AR. La chiamano la prima piattaforma di realtà aumentata audio del suo genere. In linea di principio, suona bene, portando alle orecchie funzioni in stile "assistente digitale". Peccato però che la Bose AR sia praticamente inutilizzabile in questa fase del suo sviluppo. L'unica applicazione attualmente disponibile si chiama Golfshot. Non essendo io stesso un grande golfista, non sono stato in grado di testarlo durante la mia recensione. L'applicazione Bose Connect pubblicizza il fatto che altre due applicazioni sono in arrivo a breve: Audiojack, un servizio di audio-movie, e Otocast, una sorta di guida turistica virtuale. Dovremo aspettare e vedere come andrà a finire in futuro per la Bose AR. Bose AR mira a fondere il mondo reale e quello digitale, utilizzando l'audio ./ © AndroidPIT La funzione Trova i miei amici nell'applicazione Bose Connect non supporta gli occhiali. Ad essere onesti, c'è poco nell'applicazione che è utile per questo prodotto. La durata della batteria viene visualizzata ma si può anche vedere nel menu dei dispositivi collegati su Android.

Non buttate via le vostre cuffie I Bose Frames Alto sono dotati di diffusori miniaturizzati lungo le stecche. Sono posizionati per proiettare il suono direttamente nel condotto uditivo, ma permettono di sentire cosa accade nell'ambiente circostante. La Bose lo definisce un design ad auricolare aperto. Questi occhiali possono essere definiti come una sorta di colonna sonora del vostro viaggio. Riproduzione di brani musicali La qualità del suono quando si tratta di streaming musicale è uno dei punti deboli dei Bose Frames Alto. Non è male ma non quello che mi aspettavo. La musica suona chiara e nitida e c'è una dinamica decente, ma gli occhiali mancano di bassi. Se vi piace l'hip hop o la musica house, o qualsiasi genere che utilizza il basso o la batteria come elemento centrale, i vostri brani preferiti suoneranno piatti e fragili. Gli altoparlanti sono integrati nelle stecche degli occhiali da sole. / © AndroidPIT I Frames Alto non sostituiscono le cuffie. Anche una coppia di auricolari in-ear che costano un quarto del loro prezzo suonerà meglio per la riproduzione musicale. Ma credo sia normale, i Frames non sono puntano sull'ascolto ddi brani musicali. Powerbeats Pro in prova: i costosi AirPods sportivi Podcast Quando si tratta di ascoltare podcast o audiolibri, i Bose Frames Alto brillano. Le voci rimangono chiare anche al massimo volume, con poca o nessuna distorsione. Il design open-ear li rende ideali anche per il ciclismo, perché si può ancora sentire il traffico con il chiaro suono delle parole pronunciate nell'orecchio. Sono rimasto sorpreso dal loro funzionamento. Di solito indosso cuffie con cancellazione attiva del rumore durante i miei spostamenti, ma mi è piaciuto il rumore ambientale naturale e l'esperienza audio fornita. Chiamate, Siri e Google Assistant È inoltre possibile utilizzare gli occhiali Bose per effettuare chiamate. Nonostante il fatto che sia inquietante comunicare in questo modo, i Bose Frames Alto sono l'ideale per chiamare. L'audio è chiaro per chi li indossa e il microfono è abbastanza buono da fornire un suono forte e chiaro sul lato di chi chiama. Il massimo dei voti. Le cerniere in acciaio inossidabile ricoperte d'oro sono sempre in mostra. / © AndroidPIT Un aspetto negativo è che c'è un bel po' di dispersione audio. Il peggio lo da con la musica, un altro motivo per cui non li considero per l'ascolto dell'ultimo album degli IDLES (grande band) o simili. Sono sempre diffidente nei confronti delle fuoriuscite audio, specialmente in metropolitana, e non potrei utilizzarli in spazi circoscritti. Anche in ufficio, Julius, che si siede accanto a me, ma molto più lontano di quanto non lo saresti seduto accanto a qualcuno su un treno o un autobus, riusciva sentire la mia musica quando avevo il volume impostato al 70 per cento.

Una autonomia sufficiente La ricarica avviene tramite USB. Il collegamento è magnetico e saldo. Si ottiene un cavo USB nella scatola, ma è davvero corto. Si potrebbero teoricamente indossare i Bose Frames Alto mentre li si carica. Il design de il collegamento dei cavi di ricarica lasciano spazio sufficiente per indossarli comodamente mentre sono collegati. Sembrerete, tuttavia, ridicoli! I Bose Frames impiegano 2 ore per passare da 0 a 100% di carica. / © AndroidPIT La Bose sostiene che la durata della batteria sia sufficiente a garantire fino a 3,5 ore di riproduzione musicale in streaming. Sarà sufficiente per la maggior parte degli utenti, soprattutto se si considera il tempo di ricarica di due ore per portarli da 0 al 100 per cento. La durata della batteria ha rispecchiato quanto promesso dal brand.