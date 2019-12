Oggi è il giorno di Natale, la festa della contemplazione, dell'amore e della gioia. Confesso di essere un grande fan del Natale e ogni anno aspetto il mese di dicembre con ansia come un bambino. Uso sempre questo tempo per riflettere sugli ultimi mesi dell'anno ed il 2019 è stato senza dubbio uno dei più movimentati della mia vita.

Molte cose sono cambiate con noi. Siamo sopravvissuti a un'insolvenza e abbiamo dovuto cercare non solo nuovi uffici ma anche salutare alcuni cari colleghi. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto difficili e quest'anno abbiamo smesso di lavorare sul dominio spagnolo, per esempio. Sul dominio francese, inglese, italiano e portoghese abbiamo ridotto il numero di contenuti pubblicati. Vi sarà sembrato strano... lo so!

Dal mese di agosto abbiamo usato il tempo a nostra disposizione per riorganizzarci. Sullo sfondo stiamo attualmente lavorando ad una nuova piattaforma tecnica e speriamo di potervela presentare in estate. Da metà dicembre è disponibile in prova una versione speciale del nostro sito per dispositivi mobili per il dominio inglese. Questo non solo rende il sito molto più veloce ma può anche essere utilizzato come un'applicazione. Se il test avrà successo la renderemo disponibile anche sugli altri siti di AndroidPIT.

Buon Natale da AndroidPIT! / © AndroidPIT

Nel nuovo anno cominciano con noi quattro nuovi colleghi, che non solo dovrebbero fornire portare una ventata di aria fresca in redazione ma soprattutto nuovi contenuti. Il sito spagnolo godrà di nuova vida e a metà gennaio ci spostiamo nuovamente nel centro di Berlino.

Buone notizie insomma dopo un periodo molto difficile. In questi mesi abbiamo continuato a sorridere e a credere nel progetto, lavorando duro e possiamo vederne i frutti. Noi che lavoriamo ogni giorno su AndroidPIT possiamo toccare con mano i risultati positivi che speriamo di riuscire a trasmettere anche a voi.

Augurandovi Buon Natale vogliamo ringraziarvi per la vostra lealtà anche in questi mesi difficili. Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale, cibo delizioso, grandi conversazioni, bella musica, gioia, felicità e salute.

Il vostro team di AndroidPIT