Bus autonomo investe un pedone: servizio sospeso a Vienna

Cosa è ID4me??

ID4me è un servizio internet che permette agli utenti di accedere a diversi servizi internet con un unico account. È noto anche come "single sign on".

A differenza delle soluzioni già esistenti di login singolo, come quelle di Google o Facebook, ID4me non tiene traccia e non analizza le abitudini di navigazione dei propri utenti. ID4me farà in modo che le abitudini di navigazione rimangano segrete.

Inoltre ID4me non appartiene a un'impresa. Si tratta di uno standard aperto supportato da un'organizzazione senza scopo di lucro. Chiunque può parteciparvi. In questo modo gli utenti possono scegliere liberamente tra diversi fornitori di ID4me e possono anche cambiare il fornitore in qualsiasi momento.

Qui sono disponibili ulteriori informazioni: https://id4me.org/

La procedura per impostare un account ID4me è spiegata nell'ultima sezione della panoramica tecnica: https://id4me.org/documents