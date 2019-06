Cambridge Audio Melomania 1 recensione: qualità britannica ad un prezzo accessibile

Sensazione premium, design pulito

Il design delle Melomania 1 è tipicamente Cambridge Audio. Pulito, sobrio, quasi minimalista a volte. I driver da 5,8mm sono realizzati in grafene, il che rende le cuffie leggere (4,6g ciascuna) ma resistenti. Presente la certificazione IPX5 per proteggerle dal sudore e dagli occasionali acquazzoni. Gli auricolari stessi sporgono un po' più di, diciamo, le Earin M-2 e sono circa ingombranti come le Samsung Galaxy Buds.

Un po' sporgenti ma nulla di esagerato. / © AndroidPIT

Il case per il trasporto e la ricarica, tuttavia, sembra molto costoso. I poli di ricarica entrano in contatto con gli auricolari direttamente attraverso le punte stesse, quindi non sono visibili brutte connessioni metalliche quando le cuffie sono fuori custodia. Gli auricolari si incastrano magneticamente al posto gusto. È un legame forte che sembra rassicurante e di qualità. Lo stesso vale per il coperchio: ha un certo scatto in fase di apertura che non si ottiene da altre confezioni di ricarica in questa fascia di prezzo. Avete presente il suono piacevole della portiera di un'auto di lusso quando viene chiusa? È la stessa sensazione che si prova interagendo con il case di ricarica delle Melomania 1.

La custodia di ricarica ha un aspetto particolarmente pregiato. / © AndroidPIT

Ogni auricolare è dotato di un pulsante cliccabile all'estremità, modellato per formare il logo del marchio (a sua volta un ritorno al design di alcune delle prime apparecchiature audio del marchio) che viene utilizzato per i controlli. Una sola pressione sull'auricolare destro coincide alle azioni di riproduzione e di pausa. Una doppia pressione a destra salta alla traccia successiva e alla traccia precedente se fatto sull'auricolare sinistro. Una pressione prolungata regola il volume verso l'alto (destra) e verso il basso (sinistra). È possibile premere una volta per accettare una chiamata in arrivo o rifiutarla con una pressione prolungata. L'accesso all'assistente vocale digitale dello smartphone si effettua mettendosi in pausa, quindi toccando due volte (valido su entrambi i lati).

I comandi non sono azionati a sfioramento, sono reali, cliccando sui pulsanti. / © AndroidPIT

La tecnologia Bluetooth 5.0 offre connettività wireless fino a 30 metri e una migliore efficienza della batteria. All'interno della scatola troverete una selezione di diverse dimensioni di punte in silicone o memory foam e un cavo USB per la ricarica.