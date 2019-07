CC9 e CC9e : Xiaomi ufficializza i nuovi smartphone dedicati ai giovani

Questi dispositivi sono rivolti ad un pubblico ben specifico: CC sta per Colorful & Creative e si tratta di una nuova gamma di smartphone che si rivolge alle giovani generazioni con il suo design accattivante in vetro e le buone prestazioni in campo fotografico, mostrando un particolare interesse verso i selfie.

Nero, blu e bianco: queste sono le tre colorazioni di Xiaomi CC9 e CC9e / © Xiaomi

La Meitu Edition si distingue per la presenza di 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e alcune chicche fotografiche proposte da Meitu stessa, un'applicazione cinese dedicata al foto ritocco, acquisita da Xiaomi nel 2018.

Anche i prezzi sono particolarmente interessanti. 1799 yuan, (circa 231 euro) per il CC9, 1299 yuan (circa 167 euro) per il CC9e e circa 350 euro per la Meitu Edition. Fatta eccezione per quest'ultimo, i nuovi smartphone dovrebbero presto sbarcare anche in Europa.

Xiaomi CC9 Meitu Edition dispone di funzionalità aggiuntive per i selfie. / © Xiaomi

Nonostante il loro prezzo interessante, Xiaomi CC9 e CC9e offrono una scheda tecnica interessante: display AMOLED, triplo sensore da 48MP, lettore di impronte digitali sotto il display e una batteria capiente.

Scheda tecnica Xiaomi CC9

Display AMOLED da 6,39 pollici (2340x1080 pixel)

Fotocamera frontale: 32 MP

Fotocamera posteriore: 48 + 8 + 2 megapixel

Processore: Qualcomm Snapdragon 710

RAM: 6GB

Storage: 64GB o 128GB

Batteria: 4030 mAh (con ricarica rapida)

NFC

MIUI 10 (Android 9 Pie)

Scheda tecnica Xiaomi CC9e

Display AMOLED da 6,1 pollici (1560x720 pixel)

Fotocamera frontale: 32 MP

Fotocamera posteriore: 48 + 8 + 2 megapixel

Processore: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 o 6 GB

Storage: 64 o 128 GB

Batteria: 4030 mAh (con ricarica rapida)

Senza NFC

MIUI 10 (Android 9 Pie)

Cosa ne pensate di questi nuovi Xiaomi CC9, CC9e e CC9 Meitu Edition?