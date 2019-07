Ci risiamo! Trump vuole vietare la crittografia end-to-end

Mentre la famosa storiella Huawei vs USA va avanti, in queste ore ha iniziato a diffondersi la notizia che l'amministrazione Trump avrebbe scelto di bandire la crittografia end-to-end. Cosa succederà alle popolari app di messaggistica come WhatsApp, Signal, Messenger e Telegram.

La crittografia end-to-end è una funzione che garantisce che i messaggi inviati tra due utenti possano essere letti solo dal mittente e dal destinatario. Nemmeno WhatsApp (o Facebook) saranno in grado di leggerli. Questo pone però un problema per le forze dell'ordine, le quali sarebbero ostacolate nelle indagini proprio per via di questa funzione volta alla privacy.

WhatsApp utilizza uno dei migliori sistemi di crittografia end-to-end. / © AndroidPIT

La questione è stata discussa durante una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale la scorsa settimana, dove si è tenuto il dibattito sull'opportunità di chiedere al Congresso di vietare efficacemente la crittografia end-to-end, almeno negli Stati Uniti.

Sia WhatsApp che Telegram utilizzano la crittografia end-to-end. / AndroidPIT di Irina Efremova

Il dipartimento di sicurezza nazionale americano (DHS) ha riferito di non avere una posizione condivisa sulla questione. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency è, come ci si potrebbe aspettare, favorevole alla crittografia, mentre l'FBI e il Dipartimento di Giustizia sono più interessati alla sua eliminazione.

Gli Stati Uniti non sono l'unica nazione in cui si svolge questo dibattito. Anche in Germania, il Ministero Federale dell'Interno, Horst Seehofer, ha riferito di voler garantire che le autorità di sicurezza abbiano accesso alle chat attualmente criptate. Con il lancio del 5G, la privacy dei dati e la crittografia saranno i temi chiave del dibattito nei governi di tutto il mondo.

Qual è la vostra posizione sulla questione?