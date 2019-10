Come abbandonare i social media e vivere la realtà

Sono stati progettati per farci tornare sempre più spesso sulla piattaforma, ma cosa succede quando ci si stanca dei social media e si vuole abbandonare queste piattaforme? Sempre più utenti stanno abbandonando Facebook e Instagram per ricominciare a vivere nel mondo reale. Ecco come disintossicarsi e prendere le distanze dai social media.

Sembra proprio che il 2019 sia l'inizio del contraccolpo dei social media. Siamo stati dipendenti da queste reti per un po' di tempo, ma scandali sulla privacy come Cambridge Analytica e l'aumento della retorica politica che circonda Trump, Brexit, e altre storie, ha fatto sì che molti utenti abbiano iniziato a domandarsi se i social media valgano davvero la pena. Per liberarsi di queste piattaforme vi sono alcuni passi da seguire, non basta disinstallare le app dal proprio smartphone.

Scorciatoie:

Come disattivare ed eliminare un account Facebook

Disattivare il proprio account Facebook è in realtà abbastanza semplice, ma questo non significa che la piattaforma vi lascerà scivolare via facilmente. Ad alcuni piace prepararsi a lasciare Facebook con un post di addio. Il mio consiglio è di saltare questo passaggio e di procedere con l'eliminazione del vostro account. Sapete bene del resto che i vostri veri amici troveranno un modo per contattarvi anche se sparirete da Facebook:

Accedete a Facebook Cliccate in alto a destra sulle tre linette orizzontali Selezionare Impostazioni e privacy>Impostazioni Cliccate su Informazioni personali>Gestione account Selezionate Deactivate

Se volete prendere una misura più permanente perché sicuri di voler lasciare Facebook, potrete cancellare il vostro account. È una procedura che richiede fino a 90 giorni (non è così facile) ma è l'unico modo per eliminare veramente la tentazione di riutilizzare la piattaforma. Trovate tutti i passaggi descritti in questo articolo:

Facebook vuole essere parte della vostra vita sentimentale... / © Facebook

Come eliminare un account Instagram

Dopo Facebook arriva il momento di disfarsi delle applicazioni di Zuckerberg partendo da Instagram. Prima che mi fossi disintossicato dai social media, Instagram era l'applicazione che risucchiava la maggior parte del mio tempo. Ecco come procedere:

Accedete a questa pagina Instagram Inserite ID e password del vostro account Selezionate il motivo per cui avete deciso di abbandonare Instagram Inserite nuovamente la password Cliccate su Cancella permanentemente il mio account

Come Facebook, Instagram vi offre la possibilità di disattivare temporaneamente il vostro account. Una scelta da considerare se si vuole prendere una pausa dai social media ma non se si desidera rinunciarvi seriamente. Diresti addio all'alcol lasciando in frigo le birre?

Instagram è una delle piattaforme social più coinvolgenti! / © AndroidPIT

Come eliminare un account Twitter

Twitter è forse la più polarizzante delle popolari piattaforme di social media. Può essere un'utile fonte di notizie per noi giornalisti, e molte organizzazioni mediatiche non possono farne a meno. Può allo stesso tempo racchiudere bullismo, messaggi pregni d'odio e tutto ciò di negativo che le piattaforme online riescono a raccogliere. È possibile disattivare l'account Twitter su Android, iOS o desktop, e il processo è molto simile a quello seguito per Facebook e Instagram:

Accedete al vostro account Twitter Selezionate Impostazioni e Privacy Cliccate su Disattivare il tuo account Inserite nuovamente la password e cliccate su Disattivare

A differenza di Facebook, che richiede l'avvio di un processo separato per cancellare definitivamente il proprio account, Twitter opta per un approccio diverso. I vostri dati utente rimarranno su Twitter per 30 giorni dopo la disattivazione dopo di che l'account scomparirà per sempre e l'azienda inizierà a cancellare i dati dai server. Se effetuerete l'accesso idurante il periodo di 30 giorni, dovrete ricominciare da capo.

Come eliminare un account Snapchat

Pronti a disfarvi di Snapchat? Proprio come con Twitter, Snapchat vi metterà in attesa per 30 giorni prima di seppellire il vostro account per sempre. Non è possibile eliminare l'account Snapchat dall'applicazione stessa, dovrete apire questa pagina da un browser, sia da mobile che da desktop:

Accedete e conferma di non essere un robot selezionando la casella di controllo Confermate nome utente e password del vostro account Selezionate Cancella il mio account in basso a destra Confermate

Tutto quello che dovete fare ora è resistere alla tentazione di effettuare nuovamente il login per 30 giorni e avete finito con Snapchat!

Avete davvero bisogno di Snapchat? / © AndroidPIT

Come resistere al richiamo dei social media

Smettere di utilizzare i social media non è poi così diverso dal rinunciare ad altri comportamenti che creano dipendenza, come fumare o bere alcolici. Dovete essere preparati ai sintomi dell'astinenza. Questi siti web e applicazioni sono progettati per farvi tornare. Dovrete controllare l'impulso di scaricare l'app per dare solo una sbirciatina alle bacheche anche perché nel caso di Twitter e Snapchat significherà ricominciare la procedura da capo.

Opinion by David McCourt WhatsApp è l'unica piattaforma che continuo ad utilizzare Cosa ne pensi? 50 50 1 votante

Trovate qualcos'altro da fare durante i vostri spostamenti in città, portatevi dietro un libro, un giornale o affidatevi ai podcast. Munitevi di pazienza con i vostri amici di cui non sarete aggiornati giornalmente su viaggi, aperitivi ed altri eventi. Alcuni inviti arriveranno in ritardo perché semplicemente non avete ricevuto l'evento su Facebook. Ma a tutto ci si abitua, occorre solo un po' di tempo. Nel mentre riuscirete a concentrarvi sugli aspetti positivi della libertà dai social media.

Da quali piattaforme vi siete già disintossicati o state pensando di farlo?