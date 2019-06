Come abilitare la frequenza 90Hz di OnePlus 7 Pro su tutte le app

OnePlus 7 Pro è finora uno dei migliori smartphone del 2019. Questo soprattutto per via del suo grande e splendido display OLED da 6,77 pollici QHD+ con frequenza di aggiornamento di 90Hz che, purtroppo, non è in grado di supportare tutte le app. O forse no?

Come saprete, nelle impostazioni del display si ha la possibilità di scegliere quale frequenza di aggiornamento utilizzare (60Hz o 90Hz), cambiando significativamente la fluidità delle animazioni, dell'apertura delle app e così via. Tuttavia, non tutte le app sono in grado di funzionare alla frequenza di 90 Hz per impostazione predefinita, motivo per cui è lecito aspettarsi una specie di "funzione nascosta" in modo da forzare l'app a poterla gestire.

Ecco come ci si sente quando si attiva la frequenza di aggiornamento a 90Hz di OnePlus 7 Pro. / © AndroidPIT

Ebbene sì, uno sviluppatore di XDA si è accorto che all'interno delle impostazioni del display del OnePlus 7 Pro vi è un'altra impostazione nascosta: dunque, le modalità non sono due, ma tre. Troviamo infatti la modalità 60Hz nelle poi quella 90Hz (che al momento definiamo "quella automatica") e, infine, una modalità 90Hz che forza l'utilizzo di tale frequenza su ogni app.

Come forzare i 90Hz di OnePlus 7 Pro su tutte le app

Per attivare la modalità 90Hz forzata, è sufficiente utilizzare la shell ADB di Android e inviare il seguente comando:

adb shell settings put global oneplus_screen_refresh_rate 0

Niente di più semplice! Confermiamo che questo trucco funziona correttamente ed è possibile testarlo su tutti i browser che non sono in grado di supportare tale frequenza, come Brave Browser e Samsung Internet.

Avete provato anche voi a forzare la frequenza di aggiornamento di OnePlus 7 Pro?